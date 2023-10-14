Sunday, 15 October 2023 08:14 GMT

جرح غائر

10/14/2023 11:23:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما نراه في غزة إنما هو غزة في القلب، وغصة في الفم، وجرح غائر ليس له شفاء، إن المآسي التي نشاهدها أبكت عيوننا، وحرقت قلوبنا، إنها يا سادة إبادة جماعية لم تستثن أحدا، لا الرضيع ولا الشيخ الكبير ولا الطفل ولا المرأة المسنّة بلا أدنى شفقة ورحمة، حتى بيوت الله لم تسلم، فقد دُكت بالصواريخ وسويت بالأرض، وهذا أمر الله الذي لارادّ له، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
فآلامنا لا توصف، وحزننا لايقف عند حد، فالمصاب جلل، والأمر خطير جدا، وربما خفف بعض آلامنا ما قامت به حكومتنا من إطلاق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة أهلنا المحاصرين هناك تحت ظل قصف وحشي لا يقف ليلا ولا نهارا، فهؤلاء الناس المحاصرون إخوة لنا في العروبة والإسلام، ومن حقهم علينا أن نقف الى جانبهم ونساعدهم، ففي ذلك الأجر والثواب من المولى عز وجل، ثم انه حق واجب علينا بلا منّة، ففي كل بيت بغزة قصة مأساة وألم أسر أُبيدت بكاملها ولا ناصر لهم إلا الله.
حرب أكلت الأخضر واليابس ولم تستثن أحدا، وحصار لا يشبهه حصار، إن غزة تئن تحت وطأة حرب مدمرة وعدو شديد الصلف، فلتتضافر جهودنا من أجل مساعدة أهلنا هناك وكلٌ بما يقدر عليه، فالموت يحيط بهم من كل جانب، بين قتل وتجويع وإذلال وقهر وتهجير، بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا دواء، على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي التمدن وينادي بحقوق الإنسان ليل نهار.
فأين حقوق الإنسان من قتل وتشريد شعب بأكمله، وأين حقوق الإنسان من قتل الأطفال الرضع والولدان؟! ولكن لا حياة لمن تنادي، كلها شعارات زائفة يدحضها الواقع الذي نراه، ومع ذلك فالله بالمرصاد يمهل ولا يهمل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فعجوا بالدعاء والجأوا إلى الله بأن ينصر أهلنا في غزة، وأن يكشف عنهم هذه الكارثة المزلزلة، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، ولن يغلب باطل حقا، وعد الله الذي لا يخلف وعده، فهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. ودمتم سالمين.

MENAFN14102023000130011022ID1107241446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث