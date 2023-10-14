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خطة محكمة لحصار شامل

10/14/2023 11:23:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في ليلة ظلماء تم وضع خطة محكمة بفرض حصار شامل على مدينة غزة ووضعها في سجن جماعي بغيض يندى له الجبين ويستنكره الضمير، ليس له مثيل في صفحات التاريخ.
هنا غزة هنا تتعالى صرخات الثكالى والأطفال والمنكوبين ويفيض الدمع ليغمر أزقة فلسطين، ودماء الشهداء تروي شجر الزيتون والبساتين.
«وامعتصماه» صرخة استغاثة لامرأة مسلمة مكلومة بسببها حرك الخليفة المعتصم جيشا جرارا لنصرتها.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما موقف الخليفة المعتصم إزاء هذا الواقع المأساوي لشعب مسلم كامل محاصر معزول عن العالم ومحروم من أبسط حقوقه المشروعة منذ عام 2006 إلى وقتنا الحالي؟ وفوق هذا يقوم الاحتلال بالقتل والتشريد وانتهاك الأعراض وقصف المباني والمستشفيات وأسر الشباب وقطع الأرزاق وحظر التجوال والعالم يتفرج لا يحرك ساكنا، والتاريخ يتوارى عن الأنظار حائرا خجلا من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان يأبى أن يصور هذه البقعة ويترفع عن تسجيل هذه الحقبة، الأقلام شلت والمحابر جفت من هول ما تشاهد وتسمع.
والآن ومن قلب الحدث وبعد طوفان الأقصى ضاقت الأرض بما رحبت على أهل فلسطين الشرفاء في قطاع غزة إثر هجمات شرسة وقصف ممنهج ومجازر مروعة وتهجير قسري لأهالي غزة وقطع الوقود والتجويع وتدمير البنية التحتية بالكامل لمدينة غزة.
تيقن يا مسلم من وعد الله الحق عز وجل بالنصر المبين في النهاية للمسلمين، ولا تخف. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟
اعلم يا مسلم أن تحرير الأقصى مسؤولية كل المسلمين وليست مقصورة على أهل فلسطين، وقضية فلسطين انقشها في قلبك ليست قضية ثقافية أو سياسية إنما هي قضية عقيدة وإيمان، فأرض فلسطين هي مهبط ومسكن الأنبياء وفيها حدثت المعجزات ومنها مولد سيدنا عيسى عليه السلام وبيت المقدس أولى القبلتين قبل التغيير إلى مكة المكرمة، وفي ليلة الإسراء والمعراج ذهب رسولنا الكريم لبيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما قبل معراجه للسماء، وغيرها من الأهمية الكبرى لأرض فلسطين، فهي تعني الكثير لكل مسلم.
ولن يتحقق النصر والتمكين إلا بتحكيم شرع الله وطاعته وتوحيده والرجوع إليه عز وجل، ونبذ الخلافات والترفع عن المشاحنات والعمل على توحيد الصفوف وتصفية النفوس، وتسخير الإعلام لخدمة قضايانا، فنحن في زمن الكلمة والصورة والثورة المعلوماتية.
وفي الختام، نشكر أهل الكويت حكومة وشعبا على وقفتهم الرشيدة وفزعتهم الميمونة مع أهل فلسطين.

ebtisam_aloun@

MENAFN14102023000130011022ID1107241445

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