Sunday, 15 October 2023 08:14 GMT

يفترسون غزة وعينهم على مصر

10/14/2023 11:23:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتبهت حكومة وقيادة مصر الشقيقة إلى أمر مريب في استمرار مطالبات الغرب وإسرائيل لها بفتح معبر آمن دون التطرق من قريب أو بعيد لآليات لإدخال المساعدات والمواد الغذائية لأهل غزة المنكوبين.
فتداركت ذلك فورا بربط واشتراط فتح معبر آمن بأن يكون وسيلة لدخول المساعدات والمدد لأهل غزة للحفاظ على الحد الأدنى من أسباب الحياة في هذا الشريط الساحلي الصغير. وألا يكون هذا المعبر عذرا ووسيلة للعدو الصهيوني لإفراغ غزة من أهلها.
مصر بلد فيه مؤسسة مخابرات عمرها اكثر من 100 سنة، وهو ما يعادل ضعف عمر هذا الكيان الصهيوني المصطنع، لذلك كل محاولات الاستذكار وتمرير أمور ظاهرها يخفي باطنها لن تنطلي عليها.
فهذا السيناريو وارد حدوثه وبقوة، ما ان تفتح مصر المعابر حتى تقوم قوات الجيش الاسرائيلي بزيادة جرعات القصف الجوي والمدفعي أضعاف الأضعاف وتركيزها على أكثر المناطق السكنية والهدف دفع مئات الآلاف من الغزاويين إلى المعابر المصرية نجاة بحياتهم، عندها من يستطيع إيقاف هذا الطوفان البشري اليائس الذي تطارده وتقصفه إسرائيل بالنار واللهب؟!.
‏مطلوب بيان عربي موحد يدعم مصر. الوضع حاليا انفراد الغرب بها والضغط عليها لاتخاذ اجراءات تضر أمنها القومي.
الكيان الصهيوني في مأزق وقادته العسكريون والمدنيون تنتظرهم محاسبة مهينة ومذلة من شعبهم وبرلمانهم وإعلامهم فور انتهاء الحرب، لذلك يحاولون إطالة أمدها ونقلها الى دول عربية أخرى.
على الأمة العربية مجتمعة الوقوف صفا واحدا مع مصر ودعم موقفها.
نقطة أخيرة: ‏هل يفعلها هذا المخبول اليائس؟!
‏استغلال فتح ممر آمن لخروج رعايا الغرب ليزيد جرعة وحشية ضرباته في غزة لدفع مئات الألوف نحو ذلك الممر؟!

ghunaimalzu3by@

MENAFN14102023000130011022ID1107241444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث