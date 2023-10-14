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قراءة أمنية في زيارة النائب الأول إلى السعودية

10/14/2023 11:23:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الأسبوع الماضي قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بزيارة رسمية الى الرياض على رأس وفد أمني، والتقى أخاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني والأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة.
تداعيات ما يحدث في غزة على دولنا تستلزم تدارس الانعكاسات الأمنية والاتفاق على آليات للتعامل معها، وفي هذا السياق، لا بد من التنويه بالموقف الكويتي الواضح والمساند للحق الفلسطيني وحصوله على كامل حقوقه‏ وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونثمن ايضا الفزعة الكويتية للتبرع وتقديم المساعدات. لا شك أن هناك ملفات أخرى تتطلب تنسيقا رفيعا بين وزراء داخلية دول مجلس التعاون، مثل المخدرات ومكافحة الإرهاب والاحتيال الإلكتروني وأمن تكنولوجيا المعلومات ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
النائب الأول، ومنذ تولي مهام عمله باتت قضية المخدرات من الأولويات، وتشن مختلف قطاعات الوزارة حربا حقيقية على مروجيها، وتم احباط تهريب كميات ضخمة وضبط العديد من المروجين، وهذا الاهتمام الكبير يدعوني الى الجزم بأن هذه القضية كانت حاضرة وبقوة في مباحثات الوزيرين، وأن تنسيقا وتعاونا أكثر سنرى ثماره.
المخدرات حرب تستهدف دولنا، والشواهد مجتمعة تؤكد ان بلادنا الخليجية مستهدفة، وإلا فبماذا نفسر المحاولات المستمرة لتهريب أطنان من المواد المخدرة والملايين من المؤثرات العقلية سنويا، هذا الى جانب ارتباطها بالجريمة بشكل ملحوظ، لأنها تجعل من المتعاطي شخصا شرسا وعنيفا ولديه رغبة جامحة في الاعتداء على الآخرين.
المخدرات الحديثة باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع ليس فقط في انتشارها الواسع بين أوساط الشباب فحسب، بل في سهولة الحصول عليها.
لذا فهي قضية تستحق تنسيقا أمنيا متواصلا وتكاتفا لمواجهتها بكل الوسائل ورصد ميزانيات للوقاية والمكافحة والعلاج، وقوانين وتشريعات مشددة وسريعة وتزويد المنافذ والأجهزة والموانئ بأحدث الأجهزة للكشف، كما تحتاج إلى تكاتف مجتمعي وأن يكون للأسرة دور مهم والدور ذاته لوزارتي التربية والتعليم والصحة، بإعداد برامج إصلاحية ورعاية لاحقة للمدمنين بعد التعافي واعتماد استراتيجية يتم من خلالها تخفيف العرض والطلب وتبني استراتيجية توعوية تشارك فيها جميع وسائل الإعلام الخليجية مجتمعة.
آخر الكلام: اجتماع وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس مع عدد من قائدي أجرة مطار الكويت الدولي والوقوف على مطالبهم ومشاكلهم واقتراحاتهم خطوة موفقة. اعتياد بعض الوافدين أو المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية على تحميل الركاب قطع للأرزاق وما يجب ان يستمر، لأنه يجعل سائقي المطار ينتظرون بالساعات وربما يمضون اليوم دون القيام برحلة، أتمنى إقامة حملات خارج المطار والتأكد من وجود صلات قرابة بين قائدي المركبات والقادمين واتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين تجعلهم عبرة لغيرهم.

MENAFN14102023000130011022ID1107241443

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