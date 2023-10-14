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غطرسة المحتل تقطع شريان التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين

10/14/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- تسببت الغطرسة الصهيونية بقطع شريان التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين بعد قرارها العنجهي بإغلاق المعبر الحدودي البري عبر جسر الملك حسين أمام حركة الشحن والمسافرين.
وأعلنت مديرية الأمن العام في وقت سباق إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر فيما أهابت بالجميع التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.
ويأتي إغلاق المعبر من قبل الكيان بعد الإعتداء الوحشي والعدوان الهمجي المستمر وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق ابناء قطاع غزة منذ الأسبوع الماضي وفي إطار التضييق على الإقتصاد الفلسطيني.
بدورهم، أكد ممثلو فعاليات اقتصادية توقف المبادلات التجارية بين الاردن وفلسطين جراء عجرفة دولة الاحتلال واتخاذها قرارا أحاديا بإغلاق معبر جسر الملك حسين أمام حركة نقل البضائع والمسافرين بين المملكة والجارة الشقيقة فلسطين.
وبينوا أن إغلاق المعبر بدد التفاؤل والآمال بزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاعها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30 % لتصل إلى 185.4 مليون دينار مقابل 143 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى فلسطين بنسبة 28 % لتصل إلى 144.4 مليون دينار مقابل 113 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق آخر أرقام التجارة الخارجية.
كما أظهرت الأرقام الرسمية أن قيمة مستوردات المملكة من فلسطين ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 37 % لتصل إلى 41 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وطالبوا بضرورة تكثيف الحراك الرسمي الأردني في سبيل الضغط على دولة الاحتلال وكسر عنجهيتها لإعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة شحن البضائع وتنقل رجال الأعمال بين البلدين.
واعتبر مسؤول ملف التصدير إلى فلسطين في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن إغلاق معبر جسر الملك حسين من قبل دولة الاحتلال جزء من الحرب على القضية الفلسطنية، ودافعه التضييق والخناق على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد الجيطان أن الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع إلى السوق الفسطينية عادة إلى المصانع بسبب إغلاق المعبر ما تسبب في إلحاق الضرر بالبضائع خصوصا الغذائية منها وتكبد أصحابها خسائر مالية.
وبين الجيطان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن أن سلوكيات دولة الاحتلال على غزة باتت اشبه بالإبادة الجماعية.
وقال الجيطان "إغلاق المعابر أثر على حركة تنقل البضائع والأفراد بين المملكة وفلسطين وستكون له اضرار اقتصادية وإنسانية" مبينا بأن الفلسطينيين اليوم يخوضون معركة بقاء حقيقية".
وطالب الجيطان بضرورة تكثيف الحراك الرسمي للضغط بكل قدراتها وعلاقاتها الدبلوماسية على دولة الكيان الصهيوني نحو إعادة فتح المعابر مع فلسطين.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي "جسر الملك حسين هو الممر الوحيد المتاح أمام الاشقاء الفلسطنيين للتزود باحتياجاتهم الغذائية والمعيشية ، حيث ان استمرار إغلاقه من قبل دولة (الاحتلال الإسرائيلي ) سيؤدي إلى التضييق على الأخوة الفلسطينيين واستدامة توفر احتياجاتهم المعيشية إضافة إلى إلحاق الضرر بالإنتاج الأردني الذي يتم إعادة تصديره إلى الأراضي الفلسطينية".
وأوضح الرفاعي أن إغلاق المعبر سيؤثر كذلك بشكل عام على الحركة الاقتصادية والسياحية القائمة بين المملكة وفلسطين إذ يعد جسر الملك حسين المتنفس الوحيد للفلسطينيين ونقطة الوصل مع العالم، معتبرا أن حالة الإغلاق هذه جزء من ممارسات الاحتلال المتغطرسة التي تستهدف الضغط على الفلسطينيين.
ودعا الرفاعي الحكومة الأردنية إلى ضرورة تكثيف جهودها واستغلال ثقلها الدبلوماسي لدفع دولة الاحتلال على إعادة فتح المعبر، محذرا بأن استمرار اغلاقه سيكون له عواقب كبيرة على الاقتصاد الأردني، كما سيكون له ضرر كبير على الأمن الغذائي والمعيشي للاخوة الفلسطنيين.
وأكد الرفاعي أن إغلاق المعبر يعكس مدى غطرسة وتمادي الكيان المحتل بارتكابه جرائم ضد الشعب الفلسطيني بغض النظر عن التبعات التي تلحق بأي أطراف أخرى.
وقال رئيس ملقتى الاعمال الفلسطيني الأردني م.نظمي عتمة إن "المعبر بين الأردن وفلسطين له خصوصية خاصة فهو بمثابة رئة بالنسبة للاشقاء الفلسطنيين" مؤكدا أن الموقف الرسمي والشعبي الأردني سيبقى دائما داعم للحق الفلسطيني ضد غطرسة دولة الاحتلال.
وأوضح نظمي أن إغلاق المعابر بين الأردن وفلسطين له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات والاستيراد بين البلدين وكذلك على النشاط السياحي ورجال الأعمال، فضلا عن الاضرار الإنسانية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقيين.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي إن "مواصلة إغلاق المعابر سيؤثر على تراجع حركة التجارة بين الأردن وفلسطين وايقاف العديد من العقود المبرمة بين التجار والصناعيين في البلدين الشقيقين".
وأضاف "المبادرات التجارية بين الأردن وفلسطين متواضعة ولا تعكس الإمكانات المتاحة بسبب غطرسة دولة الاحتلال" مبينا أن مواصلة اغلاق المعبر سيضعف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
واتفق حجازي مع سابقيه على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية في سبيل إعادة فتح معبر جسر الملك حسين كما كان سابقا لضمان مواصلة حركة شحن ونقل البضائع بين البلدين مشيرا إلى أن العديد من المهن المرتبطة بتدفق البضائع بين البلدين تأثرت مثل قطاع النقل والمهن المساندة مثل التخليص والتعبئة والتغليف.






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