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حرب الاحتلال على غزة.. زيادة بكلف الشحن وتلف منتجات

10/14/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسيرالنعيمات






عمان – أكد خبراء في النقل البري والبحري وتخليص ونقل البضائع أن العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتحركات البوارج في المياه الاقليمية الحق ضررا كبيرا في حركة التبادل التجاري في المنطقة وتسبب في زيادة الكلف وتلف بعض المنتجات الغذائية.
وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن جميع القطاعات الاقتصادية والنقل تضررت نتيجة هذا العدوان إذ أن سلطات الاحتلال أغلقت جسر الملك حسين فيما لا يمر عبر معبر الشيخ حسين الا ما نسبته 10 % فقط من البضائع.
رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة أكد أن الصادرات الأردنية إلى مناطق السلطة الوطنية أو المستوردة من السلطة أو بضائع الترانزيت عبر جسر الملك حسين قد توقفت تماما بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال الجسر.
وبين أبو عاقولة أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى لـ10 % من الشاحنات بالعبور إلى الطرف الآخر للتفريغ عبر معبر الشيخ حسين واضطرت معظم الشاحنات إلى العودة، إذ لم يسمح إلا للشاحنات التي تحمل الزيتون وبعض المواد الكيماوية بالعبور.
وأكد أن البضائع الأردنية التي تدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو القادمة من الخليج إلى جانب واردات المملكة من الأراضي المحتلة والزراعات والصناعات المرتبطة بها تأثرت بشكل كبير حيث تلف جزء من البضائع إضافة إلى زيادة الكلف بسبب دفع رسوم أرضيات جراء إغلاق سلطات الاحتلال لجسر الملك حسين.
وأشار أبو عاقولة إلى أن معبر الشيخ حسين كان مغلقا بشكل كامل من قبل سلطات الاحتلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء فيما تم فتحه الأربعاء بشكل محدود جدا ولبعض المنتجات فقط مثل الزيتون وبعض المواد الكيميائية.
وقال إن نحو 500 شاحنة عادة تعبر يوميا من خلال جسر الملك حسين بالاتجاهين.
من جانبه أكد نائب نقيب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة نايل الذيابات أن عدوان الاحتلال الاسرائيلي ألحق ضررا كبيرا بالتجارة وانسياب البضائع ومختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع النقل وتجارة الترانزيت عبر جسر الملك حسين كما ان البضائع التي يتم تصدريرها أو استيرادها عبر ميناء حيفا مرورا بجسر الشيخ حسين في حالة توقف ما زاد الكلف ايضا.
من جهته، أكد امين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح أن حركة الشحن عبر ميناء العقبة طبيعية جدا، مشيرا إلى أنه ونتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والتحركات العسكرية في البحر الابيض المتوسط تم فرض رسوم إضافية ما رفع كلف التأمين على البضائع الصادرة والواردة من ميناء حيفا.
وبين الدلابيح أن احتساب آثار العدوان على حركة الشحن البحري يحتاج الى فترة لقياس مدى تأثيره.
وكانت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، حذرت من "تأثير كبير" ‏على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة إذا اتسع نطاق الأزمة في المنطقة.‏
وأضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في ‏المغرب، أن "العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، ‏بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب ‏الروسية في أوكرانيا".‏
وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم ‏نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب في الشرق الأوسط.‏
وخفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة ‏السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار ‏الفائدة وبطء نمو الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.‏
وقالت منظمة التجارة العالمية إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8 بالمائة فقط عام ‏‏2023، مقارنة مع تقديراتها في نيسان التي بلغت 1.7 بالمائة.‏

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