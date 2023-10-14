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الاحتلال يغرق غزة في ظلام رقمي

10/14/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحشيته في القصف المستمر على "غزة " وعلى مدار الأيام الثمانية الماضية أوقع أكثر من 2200 شهيد، نصفهم من الأطفال والنساء، وألحق أضرارا جسيمة بالبنى التحتية في القطاع، بالتوازي مع حرب ثانية تتمثل في إجراءات المحتل "لإغراق غزة في ظلام رقمي" عبر ثلاثة مسارات: مساران داخليان بتدمير البنية التحتية للاتصالات ومن ثم قطع الإنترنت، والمسار الثاني المدعوم من منصات التواصل الاجتماعي التي اتخذت إجراءات متحيزة للرواية الإسرائيلية.
واتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بوقف تقديم خدمات الإنترنت عن قطاع غزة، الأمر الذي رأى فيه خبراء محليون خطوة من قبل الاحتلال لإغراق غزة في ظلام رقمي لا سيما وأن وسائل الاتصالات المختلفة أصبحت اليوم شريان حياة يصل الناس ببعضها، واداة رئيسية لإدارة الأزمات، ولإيصال الرسائل الإعلامية.
وأكد الخبراء أن هذا القرار جاء بعد تدمير لشبكات ومقار لشركات اتصالات فلسطينية أثرت بشكل كبير على حركة الاتصالات والإنترنت في فلسطين التي يقدر عدد مستخدمي الإنترنت فيها بأكثر من 3.7 مليون مستخدم، مشيرين إلى أن قطع الإنترنت عن القطاع ياتي كآلية عزل عن باقي مناطق فلسطين كجزء من مجريات عملياته العسكرية في قطاع غزة.
ويحصل سكان غزة المقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة على خدمات الانترنت من 4 شركات عاملة في القطاع وجميعها تحصل على هذه الخدمات من خلال الشركات الإسرائيلية بشكل خاص "بتسيك" مزود الاتصالات الحكومية في إسرائيل.
وقال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي بأن خدمات الاتصالات والإنترنت اليوم أصبحت شريان حياة ودعامة لكل القطاعات الأخرى ولم تعد كماليات، وبالتبعية فإن السيطرة على هذه البنية التحتية والتحكم بها هو إجراء مهم لأي أطراف متصارعة، فالسيطرة عليها تعني تحكما في التواصل والاتصال وقنوات الإعلام.
وأكد الصفدي أن قطع الإنترنت يعكس "حالة من تقييد حرية التعبير والتواصل"، وهو أمر ينتهك حقوق الإنسان، ويعارض مبادئ الأمم المتحدة في أهمية الحفاظ على هذه الحقوق، ما يخضع مثل هذه الإجراءات التي تنتهك للتدقيق بموجب القانون الدولي.
وقال الصفدي إنه بالعادة تقوم قوات الاحتلال بقطع الوصول إلى الإنترنت لأسباب مختلفة، بما في ذلك السيطرة على تدفق المعلومات، أو منع التنسيق بين الفلسطينيين، أو الحفاظ على أمنهم، وخصوصا انه مع تطور الحياة الرقمية وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر وبالتالي تساهم هذه الوسائل في تمكين المستخدمين من مشاركة الاحداث بشكل فوري ولحظي.
بيد أن الصفدي بين أن التحيز الرقمي من قبل تلك المنصات قد يلعب دورا كبيرا في منع وصول المحتوى بصورة أو بأخرى ومنها قد يقوم بحجب المحتوى الذي يناهض نشاطات دولة الاحتلال والبعض الآخر يلجأ إلى تأخير ظهور المحتوى ومحاولة خفض مستوى الأولوية وبالتالي فإن هذه الأنظمة تقوم بتعديل خوارزميات المنصات بناء على الجانب التي تتحيز له تلك المنصات.
وقال إن عدم تطوير البنى التحتية يجعل من الصعب تحسين خدمات الانترنت داخل المنطقة المحتلة وتلجأ قوات الاحتلال لذلك للحد من تطوير شبكات الاتصالات، وبالتالي تستطيع قوات الاحتلال التحكم في تدفق المعلومات، ومنع انتشار الأصوات المعارضة، أو تنظيم المقاومة، أو أي معلومات تتعارض مع روايتها.
ولفت إلى جانب الاحتلال ينظر إلى تطوير الشبكات المحلية في فلسطين على أنه تهديد محتمل لهم لذلك يسعون إلى الحفاظ على رقابة صارمة لمنع أي أنشطة يرونها مزعزعة للاستقرار الامني لهم .
واستخدم الاحتلال قطع الإنترنت في مرات سابقة كواحدة من الخطوات الاستباقية لأي عملية دخول بري هي قصف مقاسم الاتصالات وتوزيع الإنترنت في هذه المناطق وتعطيل أي بنية تحتية ممكن أن تتيح عملها، حيث طبق ذلك مع بدء الدخول البري للجيش "الإسرائيلي" في عدوان (2008 / 2009) وغيرها من الحالات.
وبلغة الأرقام تقول أرقام رسمية فلسطينية بأن 92 % من الأسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 93 % في الضفة الغربية، و92 % في قطاع غزة، كما بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89 % في فلسطين، بواقع
92 % في الضفة الغربية و83 % في قطاع غزة.
ويرى مدير البرامج والمشاريع في جميعة "إنتاج" زياد المصري بأن خدمات الإنترنت اليوم تلعب دورا مهما في اثناء حالات الحرب، لأسباب متنوعة : منها اتاحة الاتصال السريع والفعال بين القوات العسكرية والسلطات الحكومية والمدنيين، وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها، ما يساعد القوات العسكرية على اتخاذ قرارات مستنيرة، كما تساعد الإنترنت في إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وإدارة الأزمات، وتنسيق جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، كما يعمل الإنترنت كأداة حيوية للتواصل الدبلوماسي ونشر المعلومات للمجتمع العالمي، مما يساعد في تشكيل التصورات الدولية للصراع.
وأكد المصري أن قطع الاحتلال للإنترنت عن غزة هي خطوة في اتجاه لتقييد حرية الرأي وعزل القطاع عن العالم.
ولا تتوقف طبقات الحصار التقني على غزة في مسألة تقييد تدفق خدمة الإنترنت فقط إنما في وصول المعدات أيضاً، فشبكة الاتصالات المتنقلة العاملة في غزة اليوم هي من الجيل الثاني، علما بأن هناك محاولات سابقة عديدة من قِبل شركة الاتصالات الفلسطينية لاستقدام معدات وأجهزة لغزة بقصد تشغيل خدمة الجيل الثالث إلا أن الاحتلال منع دخولها حتى اليوم.
وأكد مركز "صدى سوشال"، المؤسسة المعنية بالحقوق الرقمية، أن الأيام الثمانية الماضية شهدت تطورات خطيرة بحق انتهاك الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي، ووجود جهود عالمية لحجب الرواية الفلسطينية من التسلسل السردي للأحداث، ويقابلها تعزيز ودعم كامل تفرده حكومات العالم، ومنصات التواصل الاجتماعي للرواية الإسرائيلية.
وانتقد المركز مثلا طلب الاتحاد الأوروبي مؤخرا من منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الفلسطيني المتعلق بالتصعيد في فلسطين أو مواجهة عقوبات قانونية، وأمهل الاتحاد الأوروبي 24 ساعة للمنصات لاتخاذ إجراءات ضد المحتوى الفلسطيني أو أنها ستواجه غرامات وحظرا في أوروبا.
وأشار إلى ما قامت به منصة فيسبوك من تحديث لسياسة الخصوصية للمحتوى، بالتزامن مع التصعيد في فلسطين وشددت فيها على إجراءات التقييد على "الأفراد الخطيرين والمنظمات الخطرة"، والتي تضم مفردات وصورا كبيرة من الرواية الفلسطينية أو حتى التغطية الإخبارية الصحفية في فلسطين.
وأشار المركز أيضا إلى إعلان منصة إكس عن تعاونها مع منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب لإزالة المحتوى المتعلق بحركة حماس والحسابات الفلسطينية.
وبين مركز صدى سوشال أن منصة يوتيوب أزالت مقاطع فيديو تظهر تطور الأحداث الفلسطينية، كما أزالت تيك توك العديد من الحسابات الفلسطينية، وحظرت وقيدت مقاطع الفيديو التي تعبر عن التضامن والدعم مع فلسطين، كما حظرت منصة ماسنجر، المملوكة لميتا المستخدمين من إرسال رابط الموقع الإلكتروني الرسمي ورابط قناة التلغرام لحركة حماس ورابط الموقع الإلكتروني الرسمي ورابط قناة التلغرام كتائب القسام عبر المحادثات الخاصة.
وشدد المركز على كل هذه الإجراءات، تمثل عائقا كبيرا في الوصول إلى الحقيقة، وانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تعتبر الحروب بيئة خصبة لانتشارها.
وقال: "إن حجب الوصول للمعلومات رقميًا، وحظر نشر المحتوى لطرف يقع تحت الحرب لا يقل خطورة عن الفعل العسكري الميداني، حيث يسهم حجب المحتوى بزيادة العدوان الفعلي وارتكاب جرائم بحق المدنيين، دون أي رقابة أو محاسبة أو مسؤولية".
وأكد المستشار في مجال الإعلام الاجتماعي ابراهيم الهندي أن شبكات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الحروب والأحداث العالمية.
وبين الهندي أن منصات فيسبوك وإنستغرام قد انحازت وبشكل واضح لصالح إسرائيل، وممارسة حظر الحسابات التي تعمل على إظهار حقيقة العدوان على غزة، بحجة عدم السماح بنشر صور الدماء والدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، أو نشر صور جنود حماس اثناء عملية طوفان الأقصى.

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