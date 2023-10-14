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البنك الدولي: إعادة هيكلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف

10/14/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- أعلن البنك الدولي أخيرا عن إعادة هيكلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" في الأردن وتمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة 23 شهرا لمراعاة التأخير في إطلاق برامج المشروع خلال فترة جائحة كورونا لينتهي العمل به نهاية شهر شباط (فبراير) من عام 2027 بدلا من آذار (مارس) 2025.
ويتمثل الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة المشروع الذي يتم تنفيذه من قبل وزارتي التربية والتعليم ووزارة العمل وفق ما ذكرت وثيقة حديثة صادرة عن البنك في دعم الأهداف الإستراتيجية لرؤية " التحديث الاقتصادي" التي أدرجت المشروع كمبادرة إستراتيجية في خطة التنفيذ الخاصة بالرؤية إذ تسعى هذه المبادرة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية ، إضافة إلى زيادة الصادرات من تكنولوجيا المعلومات.
وبحسب الوثيقة ستتضمن عملية إعادة الهيكلة مكونين فرعيين متكاملين جديدين دون إجراء أي تغيير على قيمة مبلغ تمويل المشروع الأصلية والبالغة 200 مليون دولار، لتتماشى بشكل أفضل مع رؤية الأردن وطموحاته وهذان الفرعان هما أولا: سياسة ريادة الأعمال (i) برنامج المصدر الأردني، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة الفرص ودفع النمو الاقتصادي من خلال جذب وتسهيل وتأهيل BPO/ITO الأجنبي .
أما الفرع الثاني فهو تطوير خطوط ريادة الأعمال، والذي يهدف إلى تحسين جودة تدفق الأعمال للشركات الناشئة لتحسين الوصول إلى الأسواق ورأس المال والشبكات للشركات الناشئة.
وأكدت الوثيقة أن هذه المكونات الفرعية ستساهم في زيادة ريادة الأعمال وأنشطة ITO/BPO في الأردن، الأمر الذي من شأنه الاستفادة من المواهب الأردنية وقدراتهم الإبداعية وتوفير المزيد من فرص الدخل المضافة العالية في السوق.
وأشارت الوثيقة إلى أن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى إعادة تخصيص مبلغ 32.5 مليون دولار أميركي تم تخصيصه لتنفيذ الخدمة العام البرنامج التدريبي "خدمة وطن" من قبل وزارة العمل، إذ سيساعد المبلغ المخصص في زيادة موازنة المكونات الفرعية الحالية إضافة إلى تمويل المكونات الجديدة، كما ستعمل عملية إعادة الهيكلة على تبسيط المؤشرات المرتبطة بالصرف الخاصة بالمشروع وآلية تنفيذه.
ولفتت الوثيقة إلى أن اعادة الهيكلة ستتضمن عدة تغييرات وتعديلات على مكونات المشروع الأصلية طلبتها الحكومة الأردنية من البنك الدولي ومن أبرز التغييرات التي سيتضمنها المكون الأول المتعلق بتعزيز المعروض من الشباب ذوي المهارات الرقمية في الأردن تخفيض المبلغ الإجمالي المخصص لهذا المكون إلى 72.5 مليون دولار وفي إطار هذا المكون، ستتضمن إعادة الهيكلة عدة تغييرات إذ سيتم إعادة تخصيص مبلغ 32.5 مليون دولار للمكون الفرعي المتعلق بتعزيز كفاءة المهارات الرقمية لطلاب المدارس العامة بدلا من تخصيصه لمكون خدمة وطن.
كما سيتم تغيير المكون الثالث من المكون الأول بهدف توفير مساحات العمل لدى الشباب في المجتمعات المحرومة من خلال المراكز التقنية إذ سيتضمن التعديل إنشاء مراكز تقنية في الجامعات، إضافة إلى إنشاء مراكز تقنية في مواقع خارج مناطق تجمعات المدن حيث من المقرر أطلاق مشغل خاص لتصميم أول مركز تكنولوجي في شرق عمان. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز بداية العام القادم 2024.
أما في ما يخص المكون الثاني والمتعلق بتوسيع القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية في الأردن فإن اهم التعديلات التي ستجري عليه تتمثل في المكون الفرعي الأول (أ)دعم توسيع أنشطة ITO /BPO حيث سيتم إعادة تخصيص 4.5مبلغ مليون دولار ، من اجل زيادة عدد الوظائف التي سيتيحها هذا المكون إلى 4200 وظيفة حيث تم تحقيق حتى اللحظة 1235 وظيفة من خلال توقيع 46 اتفاقية
كما سيتم تعديل المكون الفرعي الاول (ب) والخاص بدعم الشركات الرقمية حيث تقترح عملية إعادة الهيكلة إعادة تخصيص 3 ملايين دولار لهذا المكون الفرعي بهدف زيادة عدد الشركات المدعومة إلى 50 شركة عوضا عن 20 إضافة إلى زيادة عدد الوظائف فيها إذ توظيف 980 موظفا جديدا من خلال 23 اتفاقية.
ويشار إلى أن مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف " الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك الدولي خلال شهر آذار (مارس) من عام 2020 ، يعتبر جزءا من مبادرة " بناء المهارات الرقمية في منطقة المشرق العربي " التي أطلقها البنك الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، لتدريب ما لا يقل عن 500 ألف من الطلاب والخريجين والعاملين على المهارات الرقمية في الأردن ولبنان والعراق.

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