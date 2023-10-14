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لا عوائق أمام تشغيل الربط الكهربائي مع العراق

10/14/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة إنه "لا توجد أي معيقات فنية أو إدارية أمام تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق بشكل رسمي".
وأشار الرواشدة إلى أن التشغيل سيتم في أقرب وقت ممكن. وبين الرواشدة في رده على سؤال لـ"الغد" أمس أن الأردن جاهز بشكل تام من جهته لتشغيل الربط الكهربائي، إلا أنه ما تزال هناك بعض الإجراءات المتعلقة بالجانب العراقي.
وأشار إلى أن من هذه الإجراءات ما يتضمن الاعتمادات البنكية والتجارية، بانتظار أن يستكملها الجانب العراقي من جهته دون تحديد موعد متوقع لذلك.
السلطات العراقية، أعلنت نهاية الشهر الماضي عن إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع الأردن "بشكل كامل، فيما رجح مصدر عراقي مسؤول في تصريح لـ"الغد" سابقا أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء مطلع الشهر الحالي ضمن مشروع الربط الكهربائي الذي وضع البلدان حجره الأساس قبل عام.
وبموجب الاتفاق بين البلدين سيزود العراق مبدئيا بثلث القدرة الكهربائية المتفق عليها في المرحلة الأولى.
وقال " قدرة التزويد ستبلغ 50 ميغا واط إلى منطقة الرطبة من أصل 150 ميغا واط في هذه المرحلة تزود لاحقا لباقي المناطق".
وأنجز العراق جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ33 وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية، وأصبح جاهزا فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن.
ووضع الأردن والعراق حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول(أكتوبر) 2022، وهو يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.
ويزود الأردن حاليا مركز طريبيل الحدودي مع العراق بالطاقة الكهربائية، بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 4.4 % إلى 4.3 جيجا واط /ساعة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع4.5 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وبحسب وسائل إعلام عراقية "يعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ففي حين أنه ينتج نحو 24 ألف ميغاوات حاليا، فإنه يحتاج إلى نحو 37 ألفا، وهو ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة في البلاد".

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