Sunday, 15 October 2023 08:13 GMT

الفرق تتسلح بلاعبي الممتاز والمحترفين في انطلاق طائرة الأولى اليوم

10/14/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






تسلحت أندية الدرجة الأولى بأبرز اللاعبين المحليين والمحترفين، تأهبا لانطلاق مباريات الدوري اليوم، حين يلتقي البقعة مع الكريمة عند الساعة 5 في قصر الرياضة، ووادي موسى مع فوعرا عند الساعة 7 في الصالة ذاتها، وسط مشاركة 12 فريقا، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: البقعة، الكريمة والطوال، وضمت المجموعة الثانية فرق، وادي موسى، فوعرة ومليح ، والمجموعة الثالثة تضم كلا من: عابل، بيت إيدس وضرار بن الأزور، والمجموعة الرابعة تضم كلا من: شباب مليح ومرصع والمشارع.
وتشير تعليمات الاتحاد، إلى أحقية كل فريق باستعارة لاعبين اثنين محليين من الدرجة الممتازة، شريطة أن يكون اللاعب من مواليد العام 2000 فما دون، ولا يتجاوز عمر اللاعب 23 عاما، والتعاقد مع محترف واحد، فيما يتأهل متصدر كل مجموعة للمربع الذهبي، والذي يقام على نظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل الفريقان الحاصلان على أعلى عدد من النقاط لدوري الدرجة الممتازة.
ياسر عثمان .. البقعة قادم
أكد معد المنتخب الوطني وشباب الحسين ياسر عثمان المعار إلى فريق البقعة، أن الفريق قادم بقوة إلى منافسات الدرجة الأولى بحثا عن العودة إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، مشيرا إلى أن البقعة باشر الاستعدادت منذ أكثر من شهرين بقيادة المدرب القدير رزق أبوسردانة، مشددا على أن الفريق تسلح بأفضل اللاعبين المحليين والمحترفين وعينه على لقب الدرجة الأولى والعودة إلى الممتاز من جديد.
وأضاف: "نملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا أبالغ أن البقعة مرشح بقوة إلى لقب الدوري والتأهل إلى مصاف الممتاز، ويعود ذلك إلى انسجام وتفاهم ومستويات عناصر الفريق، والذي يضم إلى جانبي، كلا من: محمد جمال القادم من الوحدات، والمحترف العراقي أسامة منيف، لاعب الخبرة المتألق علي ثامر، علي سيف، عفيف سيف، معاذ محمد جميل وزيد الحارثي".
وحول قرار اتحاد اللعبة بالسماح لأندية الأولى باستعارة لاعبي "الممتاز" من مواليد 2000 دون 23 سنة، أجاب المعد ياسر عثمان: "أقف إلى جانب القرار الذي يمنح لاعبي الممتاز البقاء في "فورمة" المنافسات على مدار الموسم، ما يحافظ على المستويات التي تصب في صالح المنتخبات الوطنية واللعبة، ومن شأنه أن يزيد من حدة التنافس في مباريات الدرجة الأولى، في الوقت الذي أرى أن يكون العمر مفتوحا من دون تحديده بفئة عمرية".
وعن مدى تأثر مستويات لاعبي الممتاز عن مشاركتهم فرق الأولى، قال ياسر: "يجب أن نأخذ الموضوع من ناحيتين، إذا كان الفريق الذي انتقل إليه لاعب الممتاز غير جاهز ولا يضم لاعبين مميزين وغير مهتم بالمنافسة، أي يشارك من أجل المشاركة، بالتأكيد سيتأثر مستوى لاعبي "الممتاز" سلبا، أما إذا توجه لاعبو "الممتاز" إلى أندية مهتمة باللعبة والمنافسة، ويضم لاعبين مميزين بالكرة الطائرة بالتأكيد سيكون الانتقال لصالح اللاعب للحفاظ على جاهزيته، والبقاء في أجواء المباريات الاحتكاكية التنافسية".
وتابع: "قصدت العديد من أندية الدرجة الأولى، الاستقطاب من مدرسة شباب الحسين المميزة للكرة الطائرة، أنا ألعب للبقعة، ويلعب مهند جروان وصالح الطهراوي في صفوف وادي موسى، فيما يلعب أيهم خنفر وإبراهيم العطلة في صفوف المشارع، وبالتاكيد وجود لاعبي الممتاز سيزيد من المنافسة بين فرق الأولى، ويؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للدوري".
من جانبه قال مدرب شباب مليح –المشوار سابقا- خالد سعيفان الذي سبق وأن صعد بالمحطة والمشارع إلى مصاف الممتاز: "يضم شباب مليح مجموعة من اللاعبين الممميزين على صعد الخبرة، والذين مثلوا المنتخب الوطني ومنهم ما يزال موجودا، وقدمت إدارة النادي أشكال الدعم كافة، ضمن طموحها بالتأهل إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة".
وأضاف: "استقطبنا فهد نعمان (الوحدات) ومحمود النقيب (شباب الحسين)، ضمن تعليمات اتحاد اللعبة لمنافسات الأولى للموسم الحالي، إلى جانب أسماء الخبرة كل من: عبدالله سعيفان، عودة حسن، محمد الحوارني، محمد قاسم، ليبرو شباب الحسين السابق محمد جروان، سعيد الشاعر وعبدالله الهنداوي، وخضنا العديد من المباريات الودية التي زادت من جاهزيتنا للمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي الصعود للممتاز".
وعن قرار اتحاد اللعبة بالسماح لأندية الأولى باستقطاب لاعبي "الممتاز" دون 23 عاما ، أجاب سعيفان: "أنا مع قرار الاستقطاب من أدنى إلى أعلى بحسب ما كان معمول به سابقا، وأقترح أن تكون تعليمات الموسم المقبل تتضمن هذا الرأي، والذي أدعمه بالسماح لإعارة اللاعبين دون 20 سنة، وكذلك دون 30 سنة، والذي يمزج بين الشباب والخبرة، وتعم الفائدة الفنية على جميع الفرق، وإن كانت إعارة لاعبي الممتاز في الموسم الحالي، لها مردودها الفني على ارتفاع مستوى التنافس في الأولى، إلا أن التنافس سيكون لفترة محدودة، ثم تعاني فرق الأولى فنيا بعد عودة لاعبي الممتاز إلى أنديتهم بالموسم المقبل".

MENAFN14102023000072011014ID1107241437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث