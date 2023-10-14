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نجوم الأولمبي يتسلمون ألفي دولار ويتفاجأون بإلغاء مباراة النشامى

10/14/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
ويستمر البحث عن أسرار التخلي عن حمد
 مع كل هزيمة يتعرض لها المنتخب الوطني لكرة القدم، في عهد الجهاز الفني الجديد بقيادة المغربي الحسين عموتة، يعود عدد من جماهير المنتخب لاحياء السؤال الذي لم يجدوا له جوابا شافيا حتى الآن، والمتعلق بأسباب تخلي اتحاد الكرة عن المدير الفني السابق لمنتخب النشامى عدنان حمد، "في ليلة ما فيها ضو قمر"، حيث لم ينتظر اتحاد الكرة حتى الصباح للإعلان عن مدرب جديد، بل سارع في منتصف الليل للإعلان عن عدم التجديد للمدرب العراقي.
الجمهور خاصة الذين كانوا مؤيدين لاستمرار حمد وفي كل خسارة للمنتخب في العهد الحالي، يعودون لاحياء السؤال الذي لم يجدوا له جوابا وهو: لماذا تخلى الاتحاد عن حمد بتوقيت صعب، رغم أن المدرب أعلن عن استمراره مع المنتخب لسنوات قادمة.
الكثير من الجماهير حتى من منتقدي أداء حمد خلال فترة تدريبه للنشامى، يؤكدون دائما تعاطفهم مع المدرب العراقي بسبب طريقة اقصائه التي لا تليق بشخصية محترمة قدمت الكثير للكرة الأردنية على صعيد المنتخب والأندية، متمنين أن يتم الكشف عن أسرار ما جرى، مجددين تمنياتهم التوفيق للمدرب العراقي عدنان حمد المعروف باخلاقه العالية، وخبرته الفنية في الملاعب.
ألفا دولار للاعبي "الأولمبي".. وتأجيل مفاجئ لمباراة "النشامى"
 تسلم كل لاعب من لاعبي المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، يوم أمس السبت، مبلغ ألفي دولار، وهي مكافأة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.
وقام اتحاد الكرة بتوزيع شيكات للاعبين خلال تواجدهم في الفندق يوم أمس، مشيدا بتأهل المنتخب للنهائيات الآسيوية بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني، متمنيا للفريق مزيدا من النجاحات في قادم الأيام.
وكان المنتخب الأولمبي عاد من مصر أول من أمس الجمعة، حيث توجه إلى الفندق، استعدادا للقاء المنتخب الوطني الأول في مباراة تجريبية كان مقررا اقامتها على ملعب الكرامة يوم أمس السبت، قبل أن يتفاجأ الأولمبي بخبر من الجهاز الفني لمنتخب النشامى، بالغاء اللقاء الودي.
ووفق مصدر في المنتخب الأول، فإن المدير الفني الحسين العموتة، اتفق مع المنتخب الأولمبي قبل سفره إلى مصر، على لقاء ودي يقام يوم أمس، بحيث يتم خلال المباراة التجريبية تجربة لاعبي منتخب النشامى، الذين لم يشاركوا في المباراة أمام إيران التي جرت أول من أمس، قبل أن يعود عموتة ويلغي اللقاء بشكل مفاجئ.
لاعبو المنتخب الأولمبي، وعقب إبلاغهم بإلغاء مباراتهم أمام النشامى، حزموا حقائبهم من الفندق وعادوا إلى بيوتهم، بانتظار فترة تجمع جديدة في قادم الأيام.
حارس مرمى الفيصلي وشفيع.. صدفة خير من ألف ميعاد
عندما وصل حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، للاحتراف في صفوف الفريق، قال في لقاء مع "الغد"، أنه لا يعرف شيئا عن حراسة المرمى في الأردن، ولكنه يعرف فقط أن هناك حارس مرمى عملاقا كان يذود عن مرمى المنتخب الوطني اسمه عامر شفيع.
الصدفة كانت خير من ميعاد بالنسبة للحارس اللبناني، عندما قررت إدارة النادي الفيصلي قبل أيام قليلة، تعيين عامر شفيع مدربا لحراس المرمى، ما يعني إشرافه على تدريب الحارس مهدي خليل الذي كان سعيدا بهذه الصدفة التي جمعته مع قدوته في حراسة المرمى، ما قد يساهم في تعزيز ثقته بنفسه.
إلى ذلك لم يشارك مهدي خليل أول من أمس، في مباراة منتخب لبنان أمام منتخب مونتنيغرو الودية التي انتهت بخسارة لبنان 2-3.
هايل يرصد لاعبي السد في المنتخب القطري ويوقع للفيصلي
 حرص المدرب الجديد لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم أحمد هايل، على رصد لاعبي منتخب قطر في مباراتهم الودية التي جرت أول من أمس في عمان، أمام منتخب العراق، في إطار منافسات بطولة الأردن الدولية الرباعية.
ويأتي رصد لاعبي قطر، في ظل تواجد عدد كبير من لاعبي فريق السد القطري في صفوف المنتخب، حيث يستعد الفيصلي لملاقاة فريق السد يوم 23 الشهر الحالي في الدوحة، في اطار منافسات دوري أبطال آسيا.
وحرص هايل على تدوين الملاحظات خلال متابعة مباراة قطر والعراق، على أمل الاستفادة منها خلال مباراة فريقه أمام السد.
إلى ذلك وقع هايل يوم أمس كمدير فني على كشوفات الفيصلي، وذلك في مقر النادي، وبحضور رئيس النادي المهندس نضال الحديد.
كما وقع مؤيد أبو كشك كمدرب عام، وعامر شفيع مدربا لحراس المرمى، بانتظار أن يكون الجهاز الفني الجديد للفيصلي قد باشر عمله يوم أمس.
السلط ينتقد التحكيم أمام الوحدات وينتظر يوم الثلاثاء
 انتقد فريق السلط لكرة القدم، اداء الحكام في المباراة الودية التي جرت يوم الخميس الماضي على ملعبه أمام فريق الوحدات، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0.
وأشار لاعبون في السلط إلى أن الحكام لم يكونوا بالمستوى المطلوب، وتغاضوا عن احتساب أكثر من ركلة جزاء للفريق، متمنين أن لا تشهد مباريات الدوري المقبلة مثل هذا الأداء التحكيمي.
إلى ذلك تلقى لاعبو فريق السلط، وعدا إداريا بصرف جزء من المستحقات يوم الثلاثاء المقبل، بعد معاناة طويلة من الانتظار. وينتظر اللاعبون بفارغ الصبر حلول الموعد، أملا في الصرف، علما أن اخلال الإدارة في الموعد قد يؤدي لتفاقم الخلافات، خاصة وأن الجهاز الفني بات يعاني من كثرة مطالب اللاعبين بالمستحقات، وبالتالي ضرورة الصرف للحفاظ على استقرار الفريق.
كواليس النجوم
 . متابعون لمباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام إيران أول من أمس، انتقدوا إشراك المدرب الحسين عموتة، للمدافع سعد الروسان الذي ظهر مهزوزا في هذه المباراة، ما تسبب في أخطاء دفاعية قاتلة برفقة زملائه.. المتابعون قالوا الروسان لم يسبق وأن خاض مباراة دولية مع المنتخب الأول، لتأتي مباراته الدولية الأولى أمام منتخب قوي بحجم إيران، معتبرين أن مثل هذه الحركات قد تقتل معنويات اللاعب نفسه قبل أن تقتل المنتخب.. عموما اجماع على أن خط دفاع المنتخب بالكامل هشا.. المتابعون قالوا أن سعد الروسان يعتبر من اللاعبين المميزين، ولكن اشراكه أساسيا في مباراة قوية أمام إيران تسبب في تراجع مستواه واربكاه، حيث كان الأولى اشراكه على مراحل وليس اساسيا مع المنتخب الأول.
. نادي درجة أولى سعودي كان يخطط للتعاقد مع مدافع أردني خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يتراجع بسبب دفاعات المنتخب الوطني الهشة التي تسببت في تلقي المنتخب لـ 11 هدفا في 3 مباريات أمام النرويج وأذربيجان وإيران.
. الجهاز الفني الجديد للنادي الفيصلي بقيادة أحمد هايل، طلب وقتا للحكم على مستوى المحترف التونسي رفيق كاميرجي، قبل اتخاذ القرار النهائي بابعاده أو استمراره مع الفريق.
. حرص الجمهور القطري الذي تواجد في ستاد عمان، لتشجيع منتخب بلاده أمام العراق، على التقاط الصور مع لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري.. القصة بدأت عندما دخل نجوم المنتخب إلى الملعب، حيث اضطروا للجلوس على المدرجات، بانتظار انتهاء مباراة قطر والعراق.. المنتخب جلس في الجهة التي تواجد فيها الجمهور القطري الذي هب لالتقاط الصور مع التعمري.
. نادي فرسان الأردن ما يزال يخرج مواهب متميزة يتوقع أن يكون لها شأن كبير في سماء الكرة الأردنية في السنوات المقبلة..آخر إنجازات هذا النادي، هو ابداء ناد بلجيكي رغبته في اختبار 3 لاعبين صغار من نادي الفرسان، بناء على توصية من رئيس النادي، علما أن هذا النادي تم شراؤه من قبل إحدى الشخصيات السعودية.. من اللاعبين الشباب المرشحين للتجربة في بلجيكا حمزة خيري وأمين ابو خليفة.
. لاعب فريق السلط عبدالله عوض، ما يزال بعيدا عن تدريبات الفريق، بسبب خلاف مع المدير الفني عماد خانكان الذي طالب بإبعاده على خلفية إشكال حدث خلال أحد التدريبات.
. مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم أمير غالينوي، انتقد أرضية ستاد عمان، بعد مباراة فريقه أمام المنتخب الوطني التي انتهت بفوز إيران 3-1.
. المدير الفني المقال لفريق الفيصلي لكرة القدم غازي الغرايري ما يزال يتواجد في الإمارات لانهاء متطلبات شهادة التدريب "البرو"، بانتظار عودته إلى عمان يوم غدا الاثنين .. الغرايري يتوقع أن يحصل على حوالي 20 ألف دولار من الفيصلي كشرط جزائي مقابل الإقالة.
. عضو هيئة عامة في أحد أندية المحترفين، طالب الجمهور برصد تصريحات رئيس النادي على مدار الأعوام والأشهر الماضية، ليدرك التناقضات جاءت في تصريحات هذا الرئيس.. عضو الهيئة العامة استند في حديثه إلى عدد من التصريحات المتناقضة للرئيس على مدار أشهر.. المتحدث تمنى على جماهير الكرة الأردنية بشكل عام أن لا تنساق وراء تصريحات رؤساء الأندية وأعضاء الإدارات الباحثين عن "دغدغة المشاعر" فقط، وضرورة رصد تلك التصريحات لمعرفة "الصالح من الطالح".
. أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، ما تزال تنتظر مبلغ 3 آلاف دينار من اتحاد كرة القدم، و3 من الشركة الراعية.. أندية الدرجة الثانية تعاني من ضائقة مالية، خاصة وأن منافسات الدوري تتواصل حاليا.
. في كل مباراة للمنتخب الوطني لكرة القدم، يعيد الجمهور سؤالا يتعلق بسبب تأخر اتحاد الكرة في تعيين مدرب وطني مساعد في الجهاز الفني، والتأخر في تعيين منسق إعلامي للمنتخب.





رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد يلتقي الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة - (من المصدر)

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