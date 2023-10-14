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رحاحلة يظفر ببطاقة الفيزيك وتنافس بالكلاسيك والبدي بلدنج

10/14/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






خطف البطل أحمد رحاحلة بطاقة احتراف الفيزيك (بطل أبطال الفيزيك)، في منافسات اليوم الأول من بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام، في قاعة الشهيد راشد الزيود، التي استمر فيها التنافس المحتدم بين الأبطال في فئات الكلاسيك والبدي بلدنج والماستر فوق 40 سنة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وتناوب رئيس الاتحاد مأمون كلمات، ومدير البطولة على تتويج الأبطال في كل طول من فئة الفيزيك، التي شهدت تنافسا "شرسا" للوصول إلى المراكز الستة الاولى-توب 6-، وقدمت أبطالا يبشرون بمستقبل زاهر للرياضة الجسمانية، في الوقت الذي قدم فيه الداعم مركز (S W) من خلال صاحبه المدرب الوطني صهيب الوحش، المكافأة المالية وقدرها 500 دولار، والتي كررها أمس مع الفائزين ببطاقتي احتراف الكلاسيك والبدي بلدنج.
وأكد رئيس الاتحاد مأمون كلمات، أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من الأبطال، مشيرا إلى الروح الرياضية والتنافسية التي تحلى بها الأبطال في عرض مؤهلاتهم الجسمانية في فئة الفيزيك على خشبة المسرح، منوها إلى أن هناك أبطالا تحت عدسة الرصد الفني نالوا إعجاب أعضاء اللجنة الفنية على مستوى الشباب والرجال، في الوقت الذي أظهرت فيه البطولة رغبة كل مركز مشارك في تقديم أفضل لاعبيه إلى بطولة الأردن، ما يشير إلى اتساع قاعدة الرياضة الجسمانية والذي يصب في مصلحة اللعبة والرياضة الأردنية.
وحول حضور العائلات الذي زين مدرجات صالة الشهيد راشد الزيود، قال: "بالتأكيد تزايد أعداد العائلات التي حضرت لتؤازر أبناءها، وتشاركهم لحظة تحقيق طموحهم سواء بالمنافسة أو الظفر بالمراكز الأولى، يؤكد شيوع ثقافة ممارسة الرياضة الأردنية التي دخلت أغلب بيوت الأردنيين، ودور العائلة في توجيه ورعاية ميول شبابها الرياضية الذي يوسع من قاعدة اللعبة التي تلقى رواجا شبابيا في مختلف محافظات المملكة".
النسور.. غزة بالقلب
وأبى البطل مأمون النسور الفائز بالميدالية الذهبية لطول 176 سم، إلا أن يؤكد التضامن الأردني مع غزة، عندما توشح بـ"الشال" الفلسطيني ورفع علم فلسطين عاليا على منصة التتويج لحظة تقلده الذهب، بمشاركة أبطال هذه الفئة ورئيس الاتحاد ومدير البطولة، وسط تعالي هتافات الجماهير لنصرة غزة ضد عدوان الاحتلال الصهيوني، في موقف ينسجم مع المسيرات الأردنية الحاشدة لنصرة غزة في مختلف محافظات المملكة، والداعية إلى ايقاف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لأهلها تحت القصف الهمجي البربري الصهويني.
أبطال الفيزيك
- فئة الرجال، بطل أبطال الفيزيك (OVER ALL): الأول أحمد زياد رحاحلة.
- طول (170سم)، الأول: يحيى المحاسنة، الثاني: عبدالله إسماعيل، والثالث: أحمد العضايلة.
- طول ( 173سم)، الأول: أحمد أبوشعيب، الثاني: محمود هناندة، والثالث: عمار فرح.
- طول (176سم)، الأول: مأمون النسور، الثاني: يوسف أبو إسماعيل، والثالث: أحمد القاضي.
- طول (179سم)، الأول: أحمد رحاحلة، الثاني: نور الدين القواسمي، والثالث: رعد الشلول.
- طول (182سم)، الأول: مصطفى المعموري، الثاني: حمزة الأغبر، والثالث: يوسف حجير.
- طول (فوق 182سم)، الأول: سفيان خليفة، الثاني: محمد مصطفى، والثالث: عبدالله القيسي.
- فئة الواعدين تحت 18 سنة: الأول: وليد الوزني، الثاني: قصي إبراهيم، والثالث: أيهم محمد.
- الشباب تحت 176سم: الأول: مصطفى الحياصات، الثاني: محمود الصعيدي، والثالث: محمود الشيخ.
- الشباب فوق 176سم: الأول: محمود بركات، الثاني: راغب الصوص، والثالث: عبدالله غزلان.

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