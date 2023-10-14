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اختباران صعبان للقيسي وأبزاخ في عرض محاربو الإمارات 45

10/14/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة






تتصدر منظمة "محاربو الإمارات - UAE Warriors"، العناوين مجددا في رياضة فنون القتال المختلطة MMA على مستوى المنطقة العربية، من خلال عرضها الجديد UAE Warriors 45، المقرر إقامته بعد غد، في صالة نادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
العرض الجديد، سيحتوي على نزالين لمقاتلين أردنيين، حيث يلتقي علي القيسي في الأول مع الإيطالي والتر كولياندرو في نزال لوزن حر غير محدد، فيما يلعب نورس أبزاخ في النزال الثاني بوزن الديك، أمام البرازيلي فيكتور نونيز.
في النزال الأول، يختبر علي القيسي الذي يحمل حزام فئة وزن الريشة بالمنظمة الإماراتية، قدراته أمام الإيطالي كولياندرو الذي يبلغ من العمر 31 عاما ويملك في سجله 13 انتصارا مقابل 4 هزائم وتعادل واحد.
وهذا أول نزال للقيسي منذ أيار (مايو) الماضي، عندما احتفظ بحزام وزن الريشة، بتغلبه على الكندي جيسي أرنيت بإجماع القضاة.
وكان القيسي الطرف الأفضل في النزال الثالث الذي يقام بين المقاتلين، وقدم عرضا مميزا أمام منافسه الكندي، الذي لم يقو على مجاراة حامل اللقب.
وكان ذلك الانتصار الخامس عشر في مسيرة القيسي الاحترافية، مقابل 6 هزائم، والسادس في منظمة "محاربو الإمارات"، مقابل هزيمة واحدة، علما بأنه يحمل حزام المنظمة الخاص بالمنطقة العربية للوزن ذاته.
وقبل ذلك، تفوق القيسي على المصري أحمد فارس، عندما تغلب عليه بإخضاعه بعد مرور 1:40 دقيقة من عمر الجولة الثالثة، في الحدث الرئيسي لعرض "محاربو الإمارات 40" خلال آذار (مارس) الماضي، ليحافظ القيسي بهذا الفوز، على حزام وزن الريشة للمنطقة العربية.
وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، استعاد القيسي الحزام العالمي لمنظمة "محاربو الإمارات" في وزن الريشة، بفوزه على أرنيت باستسلام الأخير في الجولة الثالثة.
وقبل نزال أرنيت الثاني، خسر القيسي أمام المقاتل نفسه في تموز (يوليو) من العام الماضي، بعد قرار طبي بإيقاف النزال في الجولة الثانية، إثر إصابة القيسي بجرح عميق فوق عينه، ما تسبب في غضب المقاتل الأردني الذي طالب بنزال جديد بينهما على الفور.
وفاز القيسي بأربعة نزالات متتالية، بعد انفصاله عن منظمة UFC العريقة في العام 2020، وحصل على ثلاثة ألقاب في وزن الريشة في الفترة ذاتها، وهي حزام "محاربو الإمارات"، وحزام المنظمة ذاتها للمنطقة العربية، وحزام منظمة تايتان الأميركية.
وفاز القيسي بإجماع القضاة (49-46 و49-46 و49-46)، على المصري فارس، ليفوز بحزام وزن الريشة الخاص بالمنطقة العربية، في عرض "محاربو الإمارات 29".
وكان مقررا أن يخوض القيسي نزالا أمام المقاتل محمد نعيموف من طاجيكستان، في الحدث الرئيسي لعرض "تايتان 74" يوم الثامن عشر من شباط (فبراير) من العام 2021 في الولايات المتحدة، قبل أن يتم إلغاء النزال للإصابة.
ونال القيسي لقب وزن الريشة في منظمة "تايتان"، أوائل آب (أغسطس) من العام 2021، بعد تخطي الأميركي أندرو ويتني بإجماع القضاة (50-45 و49-46 و49-46)، في الحدث الرئيسي لعرض "تايتان 71" الذي أقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.
وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، تمكن القيسي من تخطي الكوري الجنوبي دوم جيوم لي، في عرض "محاربو الإمارات 24" بإجماع القضاة، ليحصل على حزام وزن الريشة في المنظمة الإماراتية.
ويعد القيسي، أول مقاتل أردني يخوض نزالا في منظمة UFC، عندما خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة، خسره الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.
في النزال الثاني، يخوض أبزاخ نزالا صعبا أمام البرازيلي نونيز البالغ من العمر 31 عاما، والذي يملك في سجله الاحترافي 9 انتصارات مقابل 5 هزائم، وفاز في نزاله الأخير على الويلزي أرون أبي ضمن المنظمة نفسها في شباط (فبراير) الماضي.
وحصل أبزاخ، على حزام وزن الذبابة الخاص بالمنطقة العربية في منظمة "محاربو الإمارات"، بعد فوزه في نزال اللقب على السويدي من أصل سوري جوني توما، في الحدث الرئيسي المشترك بعرض "محاربو الإمارات 37" الذي أقيم في أبو ظبي خلال شباط (فبراير) الماضي.
وفاز أبزاخ بالنزال، بقرار من الحكم، لعدم أهلية توما الذي وجه ركلات غير قانونية نحو وجه أبزاخ الذي كانت ركبته على الأرض، ما استدعى إيقاف النزال وإعلان المقاتل الأردني فائزا.
وهو الفوز الحادي عشر لأبزاخ في مسيرته الاحترافية مقابل 4 هزائم، كما أنه الفوز الرابع على التوالي له في منظمة "محاربو الإمارات"، فيما مني توما بهزيمته الثانية مقابل 5 انتصارات.
وقبل ذلك، خاض أبزاخ آخر نزال له في تموز (يوليو) العام الماضي، عندما حقق فوزا صعبا على منافسه الفرنسي-الجزائري سامي يحيى، بإخضاعه في الجولة الثالثة من النزال الذي أقيم ضمن منافسات عرض UAE Warriors 31 في أبو ظبي.
لكن أبزاخ، فقد حينها فرصة الفوز بحزام وزن الذبابة الخاص بالمنطقة العربية، بعدما فشل في الوصول للوزن المقرر قبل يوم من النزال، حيث تنص قوانين المنظمة، على تجريد المقاتل من فرصة المنافسة على الألقاب في حال أخفق في عملية التوزين.
وكان أبزاخ أنهى نزاله في فئة وزن الذبابة خلال عرض UAE Warriors 29، أمام المصري محمد عاطف، بعد 35 ثانية فقط من عمر الجولة الأولى، عندما طبق حركة خنق مشددة، لم تمهل منافسه طويلا قبل الاستسلام.
وسلك أبزاخ طريقا وعرا نحو عالم النجومية في فنون القتال المختلطة، وبدأ مسيرته على صعيد الهواة في العام 2012، وتألق مع منظمة "كايج ووريورز" العريقة التي كانت حينها تقيم مجموعة من عروضها في عمان، قبل أن يتحول إلى الاحتراف في العام 2014، ويحقق الفوز في نزاله الأول، بإخضاع البريطاني كونور هيجنيت خلال الجولة الأولى من نزالهما في عرض "كايج ووريورز 71".
وتحول أبزاخ إلى منظمة "ديزرت فورس"، وحقق هناك 5 انتصارات متتالية على كل من: المغربي علي الحريري والإماراتي عبدالله المسلم والسعودي أحمد مكي والأردني جلال الدعجة والبرازيلي ألدر جونيور، ثم انتقل إلى منظمة "برايف" البحرينية، ليحقق هناك الانتصار في نزاله الأول على الفنلندي من أصول لبنانية عبد الحسين.
لكن مسيرة انتصارات أبزاخ المتتالية على المستوى الاحترافي، توقفت عندما تلقى خسارته الأولى على يد الكندي لوي سانوداكيس بإجماع القضاة في عرض "برايف 16" العام 2018.
وبعد هزيمتين أخيرتين؛ واحدة في "برايف" والثانية في "محاربو الإمارات"، عاد أبزاخ إلى أفضل مستوياته، عندما تغلب على المصري محمد جمال بالضربة القاضية في عرض "UAE Warriors 23" الذي أقيم في الثامن والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 2021.




المقاتل الأردني علي القيسي -(من المصدر)

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