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الأهلي يسعى لحسم لقب دوري اليد في مواجهة العربي اليوم

10/14/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يسعى فريق الأهلي إلى حسم المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق العربي عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الجولة قبل الأخيرة من لقاءات المربع الذهبي.
الأهلي يكفيه الفوز في مباراة اليوم ليعلن رسميا فوزه باللقب، كونه يتصدر الترتيب العام برصيد 20 نقطة، فيما لمنافسه التقليدي فريق السلط 17 نقطة، والفريقان سوف يلتقيان يوم الأربعاء المقبل في ختام لقاءات الدوري.
وكان فريق السلط، خاض أمس مباراة مهمة جمعته مع فريق الحسين إربد، وفي حال تعرضه للخسارة فإن الأهلي يحسم المنافسة على اللقب أيضا.
فريقا العربي والحسين إربد خرجا رسميا من المنافسة على اللقب، حيث يملك العربي 13 نقطة، فيما لفريق الحسين 8 نقاط.
ويذكر أن كفرسوم احتل المركز الخامس على سلم الترتيب العام للفرق بعد ختام لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، حيث جمع 12 نقطة، فيما احتل فريق الكتة المركز السادس برصيد 8 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، بعد أن تحصل فريق القوقازي على 4 نقاط، فيما لم يتمكن فريق يرموك الشونة من تحصيل ولو نقطة واحدة طيلة مشاركته في منافسات الدوري.
وأقيمت منافسات دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023، بمشاركة منتخبي الشباب والناشئين، حيث شارك“الشباب” في لقاءات المرحلة الأولى، والمربع الذهبي، بينما شارك“الناشئين” في لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وذلك ضمن برامجهما التدريبية الخاصة، والتي تسبق مشاركاتهما الرسمية.

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