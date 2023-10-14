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الأخطاء الدفاعية للاعبي المنتخب الوطني تحرج عموتة

10/14/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






للمباراة الثالثة على التوالي، ينقاد المدرب المغربي حسين عموتة للخسارة مع المنتخب الوطني لكرة القدم بسبب أخطاء دفاعية، في أول تجاربه الودية مع المنتخب قبيل خوض الاستحقاقات الرسمية المتمثلة بنهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.
وتجرع المنتخب الوطني الهزيمة على أرضه وبين جماهيره من المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية الودية، والتي تقام ضمن فترات التوقف الدولي، ما ساهم بإبقاء المنتخب في صورة مجهولة المعالم لدى الشارع الرياضي.
وخسر عموتة في أول اختبارين له في الشهر الماضي أمام النرويج بسداسية نظيفة، ومن أذربيجان بهدفين لهدف، ما تسبب في هزيمة ثالثة على التوالي للمدرب المغربي في أول 3 مباريات، وهو ما لم يحققه أي مدرب للمنتخب في العصر الحديث.
ولم يحسن عموتة، اختيار التوليفة الأمثل في اللقاء وتحديدا في الخط الخلفي، حيث اعتمد على الرباعي إحسان حداد، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا” ومحمد أبو حشيش، حيث إن حداد لا يشارك بصفة أساسية مع فريقه الفيصلي، ويعيش حالة من التراجع الفني بصورة كبيرة، ليهدر هو الآخر فرصة تعديل النتيجة بالوقت القاتل من علامة الجزاء، بتسديده الكرة بعيدا عن المرمى.
كما كان واضحا ارتباك الروسان في تعامله مع الكرات الواصلة إليه، إذ إن اللاعب يخوض المباراة الدولية منذ زمن طويل، إلى جانب التغطية الدفاعية غير الجيدة من نصيب وأبو حشيش في كل هجمة للمنتخب الإيراني، ما تسبب في استقبال 3 أهداف بأخطاء ساذجة في رقابة مهاجمي المنافس.
واعترف عموتة في تصريح صحفي، بالأخطاء الدفاعية الفردية، والذي يطلب من خلاله الوقت لمعالجتها، إلى جانب الوصول المتكرر لمرمى المنافسين من دون هز الشباك، معتبرا أن الخسارة أمام إيران غير مستحقة بناء على ما قدمه خلال دقائق المباراة.
ولم يستثمر المدرب التبديلات الخمسة المتاحة له خلال اللقاء، واكتفى بإجراء 3 في أوقات متفاوتة، لم تجد نفعا في نهاية المطاف، نظرا لعدم مساهمتها في قلب الطاولة أو تحقيق التعادل للجوء لركلات الترجيح، ما أدى إلى خسارة أخرى شكلت قلقا عند الجماهير الطامحة إلى إحداث الفارق مع عموتة الذي حل بديلا للعراقي عدنان حمد في وقت سابق.
وتقدم المنتخب الإيراني بالنتيجة عند الدقيقتين 6 و28 عبر مهاجميه سردار أزمون ومهدي طارمي، قبل أن يعدل المنتخب النتيجة في الربع ساعة الأخيرة عبر يزن النعيمات، فيما قضى البديل ميهرداد محمدي على آمال رجال عموتة بالعودة بتسجيله الهدف الثالث في الوقت البدل من الضائع.
وظهر المنتخب بصورة أفضل في الشوط الثاني قياسا على أدائه في الحصة الأولى، إلا أن قوة المنتخب المنافس، ورعونة مهاجمي المنتخب في التعامل مع بعض الكرات، أدت إلى عدم تحقيق نتيجة إيجابية في نهاية المطاف، أمام منتخب يحتل مركزا متقدما عالميا 21 والثاني آسيويا، رغم غياب 10 لاعبين عنه بداعي الإصابة بحسب تصريحات مدربه أمير قلعة نويي قبيل انطلاق البطولة.
وتفاجأت الجماهير من اختيار حداد المنفذ الأول لركلات الجزاء مع المنتخب في ظل وجود نجوم آخرين من المهاجمين قادرين على تحويلها لأهداف، فيما تشير المعلومات من داخل المنتخب، إلى أن حداد سدد العديد من الركلات خلال التدريب الأخير للمنتخب، وجميعها سجلها بنجاح.
ولن تكون مهمة“النشامى” المقبلة سهلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال في ظل وجود منتخبات قوية في المجموعة، ممثلة بمنتخبي السعودية وطاجيكستان، في ظل تطور المنتخبين في الآونة الأخيرة، ما يستدعي إحداث تغييرات سريعة وفعالة من أجل تحقيق الحلم المتمثل بالوصول لكأس العالم، وعدم الخروج المبكر من الأدوار الأولى بالتصفيات.
وسيخوض المنتخب الوطني بعد غد، مباراة تحديد المركز الثالث مع نظيره العراقي عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي المنتخب الإيراني مع نظيره القطري عند الساعة التاسعة مساء في المباراة النهائية للبطولة الودية، علما بأن مباراة قطر والعراق انتهت بفوز“العنابي” بركلات الترجيح 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بدون أهداف.

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