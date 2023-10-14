Sunday, 15 October 2023 08:12 GMT

مراد يلدريم: فلسطين حرة

10/14/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شارك الممثل التركي مراد يلدريم صورة لعلم فلسطين عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام، وكتب عليها: "فلسطين حرّة".

يُذكر أنّ يلدريم هو من أصول عربية، فوالدته سورية الأصل؛ كما أن زوجته إيمان الباني مغربية الجنسية.






اقرأ أيضاً:
بطلة "العشق الممنوع" تدعم "إسرائيل" علناَ
كايلي جينر تحذف منشور دعمها لـ"إسرائيل" عبر إنستجرام


MENAFN14102023000072011014ID1107241429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث