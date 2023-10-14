Sunday, 15 October 2023 08:12 GMT

سرطان الدم.. أعراض المرض وأسبابه

10/14/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هل تراودك الكثير من الأسئلة حول سرطان الدم، الذي يعرف أيضًا باسم "اللوكيميا"؟ نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون كل ما تحتاج إلى معرفته حول أسباب المرض وأعراضه وطرق علاجه. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
سرطان الدم
هو سرطان في خلايا الدم البيضاء، يتكون في النخاع العظمي، ثم ينتشر إلى مجرى الدم وأعضاء الجسم الأخرى.
واللوكيميا له أنواع مختلفة مصنفة وفقا لنوع خلايا الدم المصابة، وبحسب سرعة تطوره في الجسم، سواء كان (حادا أو مزمنا).
وهناك العديد من أنواع سرطان الدم:
اللوكيميا الليمفاوية الحادة (ALL)، وهو النوع الأكثر شيوعا من أنواع سرطانات الدم عند الأطفال، ويمكن أن يصيب البالغين أيضا.
اللوكيميا النخاعية الحادة (AML)، قد يصاب به المريض في أي عمر، لكنه أكثر انتشارا عند كبار السن.
اللوكيميا الليمفاوية المزمنة (CLL)، وهو النوع الأكثر شيوعا من أنواع سرطانات الدم عند البالغين، وهو بطيء النمو وتأثيره خفيف على صحة المصاب.
اللوكيميا النخاعية المزمنة (CML)، يتطور خلال أسابيع أو أشهر. يصيب البالغين فوق سن الأربعين ويعتبر نادر الحدوث عند الأطفال.
ما أعراض الإصابة بسرطان الدم؟
أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أن المرض يتألف من مجموعة من الأعراض التي تحدث معا.
نذكر منها:
الشعور بالتعب.
ارتفاع بدرجة الحرارة.
التعرق الليلي.
سهولة التعرض للكدمات.
سهولة التعرض للجروح والنزيف.
فقدان الوزن من دون قصد.
فقدان الشهية.
ألم في العظام والمفاصل.
تورم في الغدد الليمفاوية.
التعرض المستمر للعدوى.
الإصابة بفقر الدم.
تورم ونزيف في اللثة.
ظهور نقط صغيرة حمراء تحت الجلد، تشبه النمش.
ما أسباب الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا"؟
التدخين.
التعرض لمواد كيميائية معينة.
التعرض لعلاج السرطان سابقاً، العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.
اضطرابات وراثية معينة، مثل متلازمة داون.
الإصابة ببعض أنواع العدوى الفيروسية مثل فيروس تي الليمفاوي البشري.
تاريخ مرضي في الإصابة باضطرابات الدم مثل متلازمة خلل التنسج النقوي.
تاريخ عائلي للإصابة باللوكيميا.
كيف يتم تشخيص سرطان الدم؟
وأوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن مقدم الرعاية الصحية قد يقوم بعدد من الإجراءات لتحديد ما إذا كنت مصابا بسرطان الدم.
وتشمل ما يأتي:
تحاليل الدم.
اختبار بدني.
اختبارات التصوير، مثل الأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، والأشعة المقطعية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وفحص العظام.
خزعة نخاع العظم.
خزعة العقدة الليمفاوية الجراحية.
البزل القطني.
التاريخ الطبي الكامل.
ما طرق علاج "اللوكيميا"؟
يمكن علاج المرض بطرق عدة، وقد تشمل ما يأتي:
العلاج الإشعاعي: هو نوع من أنواع علاج السرطان، يستخدم أشعة سينية عالية الطاقة أو أنواع أخرى من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية ومنعها من النمو.
العلاج الكيميائي: هو علاج للسرطان يتم عن طريق استخدام أدوية توقف نمو الخلايا السرطانية، إما عبر قتل هذه الخلايا أو من خلال منعها من الانقسام والانتشار. ويمكن أخذ العلاج الكيميائي عن طريق الفم أو حقنه في الوريد أو العضل، أو حقنه مباشرة في السائل الدماغي النخاعي أو العضو المصاب مباشرة. في بعض الحالات يلجأ الطبيب إلى زراعة الخلايا الجذعية أو زراعة نخاع العظم.
العلاج المناعي أو العلاج البيولوجي.
استئصال الطحال.
ما طرق الوقاية من سرطان الدم "اللوكيميا"؟
وأوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه لا توجد طريقة معينة للوقاية من اللوكيميا. لكن، هناك عدد من العوامل التي من شأنها أن تساعدك.
تجنب التعرض للمواد الكيميائية الخطيرة مثل البنزين والتولوين.
تجنب التعرض غير الضروري للأشعة السينية.
الإقلاع عن التدخين.
الامتناع عن الكحول.

MENAFN14102023000072011014ID1107241426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث