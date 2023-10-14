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قرعان يتنقل بموهبته بين عزف العود ورسومات من الخط العربي ممزوجة بالقهوة

10/14/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






اجتمع الفن والإبداع بيدي شخص واحد، تارة يعزف بهما العود وأخرى يصنع بها أجمل الأعواد، ويستهل نسمات الصباح برسم أجمل الوجوه بالقهوة، كما يخط أجمل الخطوط العربية التي عشقها منذ صغره ورأى الجمال في تفاصيلها، هو الفنان الأردني أحمد قرعان الذي اختلطت المهارات بداخله لينقل بها فنا أصيلا يسر الناظر إليه.
شغفا حمله قرعان في قلبه لكل ما هو جميل ومميز، ليبدأ معه هذا الحب منذ كان في السادسة من عمره، وليعرف بـ "سارق الطباشير"، إذ كان يأخذها معه للمنزل وفور وصوله يدفع دولاب الملابس بقدميه لينتقل من بعدها لعالم من الأحلام ويرسم ويخط على ظهرها رسومات وكلمات تخرج من خياله وإبداعه، ليكون بذلك الخط الأبيض أول إبداعاته.
هذا وقد كان قرعان يحفظ 200 بيت شعر عامودي منذ صغره، إذ كان والده مهتما باللغة العربية الفصيحة ويشجعه على إتقانها، إلى جانب امتلاكه لصوت جميل ساعده في إلقاء الشعر بشكل أجمل، وفي المرحلة المتوسطة تبناه الفنان أحمد الحموري وبدأ يعلمه الخط العربي.
ومن بعدها توجه قرعان للعراق برفقة عائلته وفي وقتها كان في 16 من عمره، وهنالك بدأ يستمع إلى الموسيقا العراقية والتي كانت تحمل أجمل النغمات والألحان الموسيقية، وبحب كبير وفضول أكبر بدأ قلبه يتعلق بالموسيقا وأحب أن يتعلمها فقد جذبته الإيقاعات الموسيقية العراقية الشعبية "التراث العراقي".
تتلمذ قرعان في العراق، على يد شيخ الخطاطين العراقيين الحاج خليل الزهاوي الذي كان إنسانا وفنانا حقيقيا إذ أخرج الخط العربي من القالب الحرفي إلى القالب الفني، ومن بعدها توافقت فكرة مقدرته على عزف العود واتقان مهارة كتابة الخط العربي، وأصبح يرى أن كل خط يشبه مقاما موسيقيا و"تغلغلت" هذه الفكرة في تفكيرة كلما تعلم أكثر وأصبح يتساءل "ما هي علاقة خط الرقعة بمقام البيات؟.. وما هي علاقة خط النسخ بمقام الرصد ما هي علاقة الحجاز بخط الديواني "ويؤكد ذلك بقوله: "جميعهم متشابهون في الدلالة والمضمون فالخط الديواني مثلا تكثر به الكتابة التي تدل على الدعاء، والحجاز دائما الابتهالات تتلحن به".
وهذا التوافق الواضح دفع قرعان لعمل استبيان سنة 1997 على الخطاطين والموسيقيين، وأظهرت النتيجة حقيقة الترابط بين الموسيقا والخطوط العربية و"تشابه المقامات مع الخطوط" وهنا بدأ يربط بين الموسيقا والخطوط العربية في فنه.
وقد أقام من بعدها قرعان عددا من الأمسيات في الأردن، عزف بالعود وعرض جداريات من الخط العربي وكان يعزف عن اللوحة ويفسر ماذا تعني موسيقيا، وخلال هذه الأمسيات كان الحضور يستمتع جماليا بالخط العربي وسمعيا بالعزف لأجمل الألحان، إذ كانت الفكرة هي التوافق السمعي البصري ما بين الخط العربي والموسيقا، وإن الحواس جميعها تعمل بشكل يجذب كل من يسمعه ويراه، وهذه الفكرة وجدت محبين كثرا في الأردن، وفي إحدى الأمسيات قدم عرضا مميزا إذ عزف بيده اليسار وكتب الخط العربي باليمنى بذات الوقت، وغنى الذي كتبه بصوته لينقل الجمهور لعالم من الخيال.
ويستذكر قرعان أنه بعد عودته للأردن لمحافظة إربد، في بداية العشرينيات من عمره كان يحمل العود دائما معه، وتعرف على الأستاذ محمد العلاونة الذي قدم درسا في العزف على العود لصديقه، وفي وقتها رافقه واستأذنه للحضور فضولا، وبعد هذا الدرس خرج منه بمهارة تعلمها بالنظر من بعيد وبعد سنة عاد له وهو يعزف العود بمهارة.
ومن جهة أخرى فقد استمتع قرعان في دوره كمعلم ينقل ما لديه من خبرة لطلابه، فقد عمل في الكويت لمدة 6 سنوات، وكان يمتلك مرسما خاصا به، ومشغلا لتصميم المجوهرات وعاد من بعدها للتعليم في الأردن.
وللرسم كان منحنى آخر وفريدا في حياة قرعان، فصداقته وعلاقته الجيدة مع الفنان أحمد الشاويش هي ما أدخلته لعالم الرسم، إذ كان دائما يطلب منه إحضار العود معه بحجة أن الطلاب عندما يسمعون العود يقدمون أعمالا أفضل وعليه يستجيب لذلك.
وبينما الرسم بالقهوة كان وجها آخر لإبداع قرعان، فقد بدأ به في يوم وهو جالس في مكتبه بعد وقت فراغ طويل بينما كان يحتسي القهوة في الصباح، وبعد الانتهاء استخدم بقايا القهوة في الفنجان "الحثل"، وبقلم الخط العربي بدأ يرسم به على صحن القهوة بحجم 3 سم وقد رسم نفسه في وقتها، وعندما رأى الأشخاص من حوله رسوماته صدموا من دقتها وجمالها، ومن بعدها بدأ يتعمق بها أكثر ويطورها.
ويقول "بدأت بفكرة الرسم بالقهوة سنة 2017 بمحض الصدفة وتخصصت برسم الوجوه على صحن فنجان القهوة كما وطورت الفكرة وأصبحت أرسم البورتريه بحجم صغير يصل لبضع مليمترات، والسر يكمن في استخدام أدوات الخط العربي فهذه الأقلام الصغيرة جدا ساعدت في نقل التفاصيل الدقيقة".
ويبين قرعان أنه بدأ الرسم عندما أدرك أنه قادر على التحكم بلون القهوة، وأصبح ينتج أعمالا صغيرة جدا، وهذا الذي يميزه، فالعمل الذي يقوم به رغم صغر الحجم، لكن استخدامه لأقلام الخط العربي هو الذي يعطي نتيجة مميزة، لأن هنالك أمورا دقيقة جدا يقوم بها بحجم السنتيمتر والبورتريه بحجم السنتيمتر وأقل، وقبل فترة رسم فتاة على خاتمها وهذا كان حصيلة أعماله الفنية، وأجمل عمل قام به وكان سعيدا به.
ويشير قرعان إلى أن ردة فعل المتخصصين بالفن ومحبيه كانت جميلة، فالقهوة رائحة وطعم ولون، وهنا تحركت القهوة بالرسم وللفرد أن يتخيل علاقتها بالحواس فهي ترتبط بثلاث حواس الشم والتذوق، ومن بعدها مشهد بصري يأخذ الأنفاس.
ودعا القرعان المؤسسات الثقافية أن تهتم بهذا الجانب من الفن وتدعمه، فالسوق الثقافي والتجاري لا يتسع لهذه المواهب وفي الأردن البيئة غير مشجعة ورسالته للمؤسسات الثقافية أن تبحث عن الفنانين الذين يمتلكون كفاءة ومبدعين في فنهم، وأن تهتم بالجانب الثقافي والفن وتدعمه.
ومن جانب آخر يصف قرعان ما يعيشه في فنه، إذ يستيقظ في الصباح ويرسم بالقهوة ويكتب بها حرفين ويبدأ العمل بالعود، ومن بعد الانتهاء منه يكتشف بعد تركيب الأوتار وسماع صوت العود أنه أكثر شيء أحبه هو"صناعة الأعواد" هكذا وصف قرعان حبه لما يصنع ويفعل، فأجمل شعور يعيشه بعد الانتهاء من صناعة العود.
ويقول في وصف العود "العود هي آلة تتحدث خرجت من الخشب.. آلة فصيحة تعبر بلغة يفهمها جميع العالم فالنتيجة مذهلة في صناعة العود.. فالمتعة التي يعيشها هي الأمتع من العمل الفني ومن كل شيء".
ويقول القرعان "الفن ضرورة وليس ترفا" والفنان يسعى بفنه ليضيف للمجتمع، والذي يريد أن يتعلم فنا في البداية عليه أن يكون صادقا بكل شيء يفعله.. وهذا ما كان يخبر به طلابه.. فالفن بحاجة لأن يكون الإنسان صادقا وألا يركب الموجة فقط.. بل أن يعمل شيئا يشعر به ويعبّر عنه".
ويضيف، "اعمل الشيء الذي تشعر به والذي من الممكن أن تغير به، فالفنان عالميا مؤثر بشكل كبير، وقادر على صنع الفرق بفنه، والفن -برأيه - هو أسرع وأسهل المفاتيح لإدراك ما حولنا".

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