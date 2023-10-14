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لا للمحتوى الشخصي.. مؤثرون يسخرون صفحاتهم لإظهار مجازر الاحتلال في فلسطين

10/14/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






"حياتك الشخصية ليست محط أنظار واهتمام الناس الآن، إذا أنت إنسان انشر عن فلسطين"؛ "هذا الوقت للتضامن المجتمعي الكامل، وليس للتباهي ونشر كل ما يتعلق بتفاصيل يومك!"، "تخلى عن محتواك الخاص.. وخليك قريب أكثر من فلسطين والتركيز على المجازر التي تعانيها!". تلك العبارات وغيرها نشرها مستخدمون على منصات "السوشال ميديا" فيها دعوات للتخلي عن المحتوى الشخصي، والتركيز على نشر ما يجري في فلسطين والعدوان الإسرائيلي في غزة.
توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بات مختلفاً عما كان عليه في السابق، فلم يعد هناك وقت لمشاهدة المحتوى الترفيهي، بينما يشهد العالم العربي أزمة إنسانية مريرة في فلسطين. وأصبحت يوميات المشاهير ومقاطع المقالب المضحكة وطرق إعداد الأطباق الشهية و"الاسكتشات الاجتماعية"، تبدو "مقيتة" للغاية في ظل المآسي التي تعيشها فلسطين.
شذى مراد، تقول إنها اعتادت أن تجلس لوقت طويل تتابع كل تحديثات الانستغرام، وتجد المتعة في متابعة المشاهير يومياً، لكن ومع الأحداث الأخيرة في فلسطين، لم تعد قادرة حتى على مشاهدة مقطع ترفيهي لثوان عديدة. وأضافت مراد "في الوقت الذي تنتشر فيه صور لأطفال وعائلات قضت تحت الركام بالكامل، كيف لي أن أتوازن نفسياً أو أن أتقبل أحداً يقدم محتوى لا يخدم القضية؟" فما يجري في فلسطين هو أزمة إنسانية حقيقية، لذلك تحرص على متابعة ما يجري هناك، والتعبير عن تضامنها بشتى الطرق.
وتقول إنها أقدمت على إلغاء متابعة الكثيرين من مشاهير ومؤثرين عرب، ممن لم يستثمروا صفحاتهم ومئات الآلاف من المتابعين لديهم من كل دول العالم، ببث ما يتوجب عن المجازر الحاصلة في غزة والتحدث عن الأزمة الإنسانية في فلسطين.
ومنذ انطلاق أحداث "طوفان الأقصى"، وما تبعها بعد ذلك من أحداث "دامية في غزة"، كان هنالك دعوات إلى وقفة إلكترونية كبيرة جداً من قِبل المؤثرين، حيث كان لزاماً عليهم أن يقفوا بجانب الشعب المكلوم في غزة والحديث عن تلك المجازر التي تحدث كل يوم، فتلك مسؤولية أخلاقية وإنسانية.
ولمس متابعون لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مدى التغيير الذي طال المحتوى لعدد من صُناع المحتوى أو "المؤثرين"، وبمضمون مختلف، كأن يتعمد الشباب الذين كانوا يقدمون المحتوى الكوميدي و"الاسكتشات" القصيرة، لتقديم محتوى توعوي بالقضية وما يحدث في فلسطين وقطاع غزة تحديداً.
صحفيون من مؤسسات ومواقع إخبارية عربية وعالمية، مراسلون وبعيداً عن عملهم في المجال، قرروا تغيير المحتوى واستبداله بقصص منشورة حول أحداث غزة، ونقل معاناة الآلاف وتبادل الأخبار ونقلها لزملاء لهم في دول أوروبا ليكونوا عوناً للقضية حتى في محتواهم الشخصي.
وكونها صانعة أفلام ومحتوى على مختلف منصات التواصل، عمدت المخرجة الأردنية الشابة آلاء حمدان إلى تكثيف المنشورات والقصص التي تنشرها منذ بداية الأحداث، كونها مُتابعة من قبل الملايين وفي مختلف دول العالم، وهي التي كانت لأكثر من مرة متحدثة وتمثل الشباب العربي في العديد من المحافل الدولية.
حمدان، تتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة، لذا كانت تبث المحتوى باللغتين، وإيصال صوتها الذي يحمل هموم المنكوبين في غزة إلى الملايين في العالم، ومحاولتها للتصدي للكثير من الأخبار الزائفة، عدا عن أنها تبين الكثير من التزييف الذي تبثه منصات التواصل المتعاطفة مع الاحتلال، وتنشر روابط لمواقع تقوم بالدعم والمساعدة بكافة أشكالها "للغزيين".
وعلى الرغم من أن حسابها عبر الإنستغرام تعرض للتعطيل، إلا أنها ما تزال مستمرة في نشر المعلومات الصحيحة المبنية على مصادر حقيقية وموثقة، وتدعو إلى تكثيف تلك المعلومات والدعم والمساندة، وهي الآن متوقفة تماماً عن بث أي محتوى آخر يتعلق بعملها الخاص، وتستغل الأعداد الكبيرة من المتابعين لنشر الحقيقة.
وفي هذه الفترة، لا يمكن للمتابعين أن يتفاجأوا بأن صفحاتهم المفضلة لكل جوانب الحياة باتت جميعها تتحدث عن غزة، وما يدور بها من أحداث.
ويذهب نشطاء إلى ضرورة التحول الكامل في هذا الوقت، وبث الصور والفيديوهات بما يوثق المجازر الحاصلة في غزة، وما تعيشه العائلات هنالك، فوجود مئات الآلاف من المتابعين لهم من مختلف دول العالم قد يكون كفيلاً بإيصال الرسالة لهم وحجم المعاناة، و"للمتابع حق المتابعة والتعبير والرد".
الشاب الأردني أيمن عبلي، والذي اشتهر منذ سنوات بالمحتوى الكوميدي، ويتابعه ما لا يقل عن مليوني متابع، كان له وجهة نظر مختلفة، حيث قرر تصوير مقطع تمثيلي شاركه به بعض أصدقائه، بين من خلاله الطريقة التي دخل بها "الاحتلال" إلى الأراضي الفلسطينية، وعن العجز الذي تعانيه الدول العربية في مساعدة الشعب الفلسطيني، عدا عن مشاركة المقاطع والصور والأخبار التي تخدم "القضية".
كما قدم اليوتيوبر الأردني وسام قطب، محتوى مختلف تماماً عما اعتاد عليه، وهو الشاب الذي أضحك الملايين، حتى بات أحد الشباب الذين مثلوا الشباب العرب وتم اختيارهم من قِبل الفيفا ليكونوا من الشركاء المؤثرين في "كأس العالم"، وهو الآن يخوض معركته الخاصة في تبيان الحقيقة وتقديم فيديوهات تتحدث عن أصل النزاع والقضية وما آلت إليه الأوضاع الآن، عدا عن تقديمه لمقطع مصور "باللغة الإنجليزية".
لا يمكن حصر الحديث عن آلاف المؤثرين، وملايين المتابعين لهم، ولكن الحقيقة التي بات يتبعها الكثير هي "إلغاء متابعة لكل من لا يتعاطف أو ينشر عن الأحداث الجارية"، بل وإرسال انتقادات وبلاغات لكل من ينشر محتوى "كالمعتاد" من دون التطرق لأحداث غزة، وخاصة من مشاهير العالم، والعرب منهم بشكل خاص.
العالم الافتراضي هو انعكاس للعالم الحقيقي، وحراك مجتمعي يمكن التجوال به بـ "كبسة زر"، لذلك ترى خبيرة علم الاجتماع الدكتورة فاديا إبراهيم أن الفضاء الإلكتروني يلعب دورًا مهما في نقل المعلومات وتوجيه الانتباه إلى قضية غزة كنقل الأخبار، وهذا يساهم في توفير المعلومات للجمهور العالمي.
وتقول إبراهيم إن النشر على منصات التواصل الاجتماعي يسمح للأفراد والجماعات بتسليط الضوء على قضية غزة وزيادة الوعي حولها، ويمكن للحملات والوسوم المرتبطة بهذه القضية أن تنتشر بسرعة كبيرة، ويمكن للأفراد والمنظمات استخدام هذه المنصات لجمع التبرعات وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين في غزة وتشكيل قوة من الضغط والتأثير على القرارات السياسية عبر تبني مواقف معينة.
ومع ذلك، تؤكد إبراهيم أنه يجب مراعاة أن هناك تحديات تتعلق بانتشار الأخبار الزائفة والتضليل فيما يتعلق بقضية غزة، لذلك يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين ويتحققوا من مصداقية المعلومات التي يتلقونها.
ولا يمكن إخفاء دور المؤسسات الإنسانية، وفق إبراهيم، حيث إن العديد من المؤسسات والمنظمات الإنسانية التي تسعى لتقديم المساعدة الإنسانية والدعم لسكان غزة، لها منصات يمكن أن تبث من خلالها الصورة الحقيقية وتكون مؤثرة بشكل واضح، بالإضافة إلى وسائل الإعلام على اختلافها، والتي تلعب دورًا في نقل الأحداث والتقارير عما يحدث في غزة، وتوجيه الانتباه العالمي إليها.
ووفق إبراهيم هنالك أهمية للدور الكبير الذي يلعبه النشطاء والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، من أفراد ومجموعات، من حيث توجيه الانتباه وتسليط الضوء على ما يجري والدعوة إلى التغيير، ويجب مراعاة أن هذه الأطراف قد تلعب أدوارًا متنوعة، بعضها يؤثر إيجابيًا بجهود لحل الصراع وتقديم المساعدة الإنسانية، في حين يمكن أن تكون هناك أيضًا توترات وصدامات بين هذه الأطراف، وعلى المتابعين أن يتحروا الدقة في نقل الأخبار.

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