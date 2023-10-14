الملك يؤكد في اتصال مع الرئيس القبرصي ضرورة وقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم السبت، ضرورة بذل أقصى الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة.
وبين جلالته أهمية تسهيل إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، محذرا من إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء قيامها بواجباتها الإنسانية.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
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