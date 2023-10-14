الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية الكندية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،
اليوم السبت، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في اجتماع بحث جهود وقف
الحرب على غزة وما تسبّب من معاناة إنسانية.
وشدد الصفدي على ضرورة وقف
الحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها، وأكد أن منع الغذاء والدواء
والمواد الأساسية عن القطاع جريمة حرب وتجاوز لكل القيم الإنسانية.
وأكد
الصفدي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان إيصال المساعدات لغزة، وتوفير
الحماية للمدنيين انسجاماً مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين
قتل المدنيين واستهدافهم.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في جهود حل الأزمة، وخصوصاً في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.
--(بترا)
MENAFN14102023000072011014ID1107241421
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.