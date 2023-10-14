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الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية الكندية

10/14/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،
اليوم السبت، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في اجتماع بحث جهود وقف
الحرب على غزة وما تسبّب من معاناة إنسانية.
وشدد الصفدي على ضرورة وقف
الحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها، وأكد أن منع الغذاء والدواء
والمواد الأساسية عن القطاع جريمة حرب وتجاوز لكل القيم الإنسانية.
وأكد
الصفدي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان إيصال المساعدات لغزة، وتوفير
الحماية للمدنيين انسجاماً مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين
قتل المدنيين واستهدافهم.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في جهود حل الأزمة، وخصوصاً في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.
--(بترا)

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