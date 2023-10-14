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التأمين وهدر الأدوية ونقص الاختصاصات.. ملفات عالقة في الأدراج

10/14/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - ما يزال التأمين الصحي، وهدر الأدوية، ونقص الاختصاصات الطبية، ملفات تشهد على التقصير الحكومي، لكل الحكومات المتعاقبة قاطبة، التي لم تجد حتى اليوم حلا شافيا، رغم كل الوعود التي تطلق من آن إلى آخر.
فملف التأمين الصحي الشامل الذي أكدت الحكومات على أهمية إنجازه وتوسيع شرائح المستفيدين منه، لم يزل دون حلول جذرية له منذ 20 عاما، فيما تبقى نسبة المؤمنين تتراوح بين 69 % إلى 72 %.
والحال نفسه بالنسبة لنقص الاختصاصيين في المستشفيات والمحافظات الطرفية، والذي لا يجد حلا ناجعا، فيما اعتادت وزارة الصحة على شراء الخدمات لهذه الاختصاصات، لكنها لا تكفي لسد احتياجات المستشفيات من الاختصاصات الدقيقة، على الرغم من توسع الوزارة في زيادة أعداد المقبولين في برامج الإقامة في التخصصات المختلفة.
كما أن الملف العالق الذي لم تنجح "الصحة" بالوصول الى صيغة تفاهم حوله أيضا، هو ملف الأطباء المقيمين المؤهلين، ومنحهم لقب "اختصاصي مؤهل"، فضلا عن بقاء أزمة حملة الشهادات الأجنبية، الذين يحمل أغلبهم البورد الأجنبي، تراوح مكانها، دون أن تعترف بهم الوزارة كمساعدين اختصاصيين.
ورغم أن وزارة الصحة لا تدخر جهدا في إنشاء مستشفيات ومراكز صحية، إلا أن قضية تعزيز الكوادر الطبية والتمريضية، ما تزال تشكل صعوبة ومعاناة كبيرتين؛ لأن الأساس هو العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، والتي تعتبر عقبة في حال مقارنتها بتلك التي يقدمها القطاع الخاص.
أما بالنسبة لملف الأدوية، فإن "الصحة" تعمل على تطوير عطاءات شراء الأدوية لـ15 شهرا بدلا من 12 شهرا، بهدف المحافظة على ديمومة التوفير المستمر للأدوية للمواطنين وعدم انقطاعها، وأتمتة نظام مخزون الدواء، لكن نقص الأدوية يظهر كمشكلة دائمة، إما بسبب سوء إدارة مخزونها أو للعجز عن التوقف عن هدرها، رغم أن الوزارة تحيل عطاءات للأدوية بـ180 مليون دينار سنويا.
ويبلغ حجم تداول الدواء في الأردن، استيرادا وتصديرا، نحو 1.5 مليار دينار سنويا، منها حوالي 800 مليون دينار صادرات، و400 مليون دولار مستوردات من خلال عطاءات حكومية، و200 – 250 مليون دينار مستوردات من خلال القطاع الخاص.
وعلى وجه العموم، يبقى هدر الأدوية ونقص الاختصاصات والتأمين الصحي من أكثر المشاكل العالقة منذ عدة أعوام، تضاف إليها مشكلة نقص الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والتي تقدر بنحو 40 %، والتي تقض مضجع المرضى، وفق مصدر حكومي مطلع.
ويؤكد المصدر ذاته لـ "الغد"، أنه رغم شراء الوزارة خدمات اطباء اختصاصيين، إلا أن تخصصات طبية معينة كالتخدير والأعصاب وجراحة الغدد، والعظام، والروماتيزم، تكاد تكون معدومة، فضلا عن نقص الكوادر التمريضية، رغم التعيينات التي تجريها الوزارة سنويا.
وقال المصدر إن انقطاع بعض أنواع الأدوية يعود إلى مشاكل في التوريد، من قبل بعض المتعهدين الذين يشتكون من تأخر تسديد مستحقاتهم المالية، ما يؤدي إلى تعطل التوريد وامتناع الموردين عن الاشتراك بالعطاءات أيضا، إضافة الى عدم توفر أطباء اختصاص في المستشفيات الطرفية المخولين بصرف أدوية معينة.
على صعيد متصل، تعد موازنة وزارة الصحة قليلة قياسا بملفاتها المطلوبة كل عام، وهو ما يعيق إنجاز التأمين الصحي الشامل في ظل زيادة السكان، الى جانب بطء تحسين جودة خدمات الوزارة.
في هذا السياق، دعا وزير صحة أسبق فضل عدم الكشف عن اسمه إلى وجوب إيجاد مظلة واحدة للقطاعات الصحية، ترعى هذه القطاعات وتضع الاستراتيجيات لعملها، وفصل مقدم الخدمة الصحية عن مراقب تقديمها، وإخراج التأمين الصحي الشامل إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى فصل الرعاية الصحية الأولية عن الخدمة المقدمة في المستشفيات، والتركيز على المراكز الصحية الشاملة، فضلا عن وضع بروتوكولات لتحويل المرضى.
فيما يؤكد الأمين العام المساعد لوزارة الصحة سابقا الدكتور عبد الرحمن المعاني أن موازنة القطاع الصحي بمجمله، تصل إلى 8 % من مجمل الدخل القومي، أي أن ما يصرف للوزارة لا يتعدى حد الفتات، فيما تحتاج الوزارة لإعادة تأهيل أولوياتها.
وأشار المعاني إلى أن مستشفيات الأطراف تخلو من أطباء وأقسام قلب وحروق وكلى وجراحة أطفال، بينما يقدم أطباء مختصون الخدمات بمعدل يوم واحد أسبوعيا، مشيرا إلى أن الكثير من الأدوية الحيوية الرئيسية غير موجودة في مستشفياتها، بالإضافة إلى ضعف التدريب والتعليم المستمر لكوادر الوزارة.
ولفت إلى أن غالبية مراكز ومستشفيات وزارة الصحة تحتاج الى صيانة.
بدوره، قال المستشار الأسبق لوزارة الصحة الدكتور رياض الصرايرة إن وزارة الصحة تحتاج إلى تفعيل برامج التدريب والتأهيل للكوادر الطبية والصحية داخليا وخارجيا، وتخصيص موازنات مفصولة عن موازنة الوزارة لهذه الغاية، فضلا عن التوسع في برامج الإقامة للاطباء، والتركيز على تخصص طب الأسرة.
ودعا الصرايرة الى ضرورة استكمال ملف التأمين الصحي الشامل وإخراجه الى حيز الوجود، وتعزيز كوادر وزارة الصحة بالاختصاصيين في مختلف التخصصات الدقيقة.

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