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الأردن: سنتصدى لتهجير الفلسطينيين ويجب إيقاف الحرب

10/14/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن "تهجير الفلسطينيين خط أحمر وسنتصدى له، وأن الحرب المستعرة على غزة يجب أن تتوقف".
وأضاف في تصريحات صحفية أمس، عقب لقائه وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن "شيوخ غزة ونساءها وأطفالها مدنيون وأبرياء، والعجز عن حمايتهم فشل دولي قيمي وإنساني، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة".
ولفت الصفدي، الى أن حماية المدنيين من الطرفين، مسؤولية المجتمع الدولي، وأن الكارثة الإنسانية التي تتفاقم ستلقي بظلالها على المنطقة.
وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني، بدأ أمس جولة أوروبية هدفها حشد التأييد لوقف الحرب على غزة، وضمان سلامة المدنيين في القطاع، مشيرا إلى أن الجهد الأردني على مدار الساعة، يقوده جلالة الملك لوقف هذه الحرب.
وأضاف الصفدي، أنه "يتابع بتوجيهات من جلالة الملك، الاتصالات مع كل القوى الدولية الفاعلة، وبالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، والحؤول دون دفع المنطقة برمتها نحو جحيم التصعيد والحرب".
وقال الصفدي، إن هذه الحرب المستعرة على غزة يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أنها تنتج كارثة إنسانية، وهي عقاب جماعي، وفق القانون الدولي، لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه.
واضاف إن "منع إسرائيل الغذاء والدواء والوقود عن الغزيين جريمة حرب"، استنادا على اتفاقية جنيف الرابعة، موضحا بأن أهل غزة مدنيون يستحقون الحماية، والصمت عما يتعرض له أهلنا فيها من قتل وتدمير، هو صمت على عدوان وخرق واضح للقانون الدولي، يحاول أن ينزع عن الفلسطينيين إنسانيتهم وهويتهم.
وقال الصفدي، إن على العالم أن يعي بأن هذه الحرب لن تقود إلا لمزيد من التوتر والصراع، وبأن يبدأ التفكير مليا في حال البؤس واليأس والقهر والدمار التي ستخلفها الحرب، والتي لن تحقق سلاما ولا أمنا.
وأوضح الصفدي، بأن تحقيق الأمن للإسرائيليين يتطلب أيضا تحقيق الأمن للفلسطينيين، وهذا أمر نعمل لأجله، مشيرا إلى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها، والسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأكد أن على المجتمع الدولي، التعامل مع الحرب على القطاع وفق معايير واحدة، وقال إن "منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي في شمال القطاع لمغادرة بيوتهم، خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب".
وقال الصفدي، إن أهل غزة لا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم، وأن العنف لن يدفع إلا نحو مزيد من العنف، وأن الحرب لن تقود إلا لتأجيج الصراع وزيادة التوتر، وأن "الخطوة الأولى الآن، تكمن في إيصال المساعدات لغزة".
وقبيل اللقاء بين وزير الخارجية ونظيرته، حذر الصفدي، من أن الحرب الاسرائيلية المستعرة على القطاع، تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني، وتدفع المنطقة كلها نحو الهاوية.
وقال الصفدي، إن "فشل المجتمع الدولي بوقف الحرب، فشل في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة والمدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم".
وشدد الصفدي، على أن الصمت على ما يتعرض له أهل غزة من حرب وتدمير، صمت على عدوان يجرد الغزيين من إنسانيتهم وحقهم في الحماية، وصمت على الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي.
وقال، إن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على القطاع وفق معايير واحدة، فيدين قتل المدنيين الفلسطينيين كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، فالضحايا المدنيون هم ضحايا أياً كانت هويتهم أو جنسيتهم.
وأكد الصفدي، أن المدنيين الفلسطينيين ليسوا أقل إنسانية من المدنيين الإسرائيليين، وأن الحرب التي أعلن الاحتلال أن هدفها القضاء على حماس، تقتل وتشرد الأبرياء الفلسطينيين، وستترك المنطقة والعالم في مواجهة تداعيات بيئة الدمار واليأس والقهر التي ستحيل إسرائيل غزة إليها، ولن تحقق أمناً ولن تقود إلى سلام.
وشدد الصفدي، على أن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي في شمال القطاع لمغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيها حربها على القطاع، خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب.
وأكد رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وحذر من أن محاولة إسرائيل فرض ذلك سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية، تعمق التصعيد والصراع وتوسعه.
وشدد وزير الخارجية على أن العنف لن يدفع إلا نحو المزيد من العنف، وأن الحرب لن تقود إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر.
وقال الصفدي، إن وحده السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني كاملة سيحمي فلسطين وإسرائيل والمنطقة كلها من دوامات العنف، وإن إسرائيل لن تحصل على الأمن والسلام ما لم يحصل الفلسطينيون على الأمن والحرية في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) للعام 1967.
وأكد الصفدي أنه على كل من يريد الأمن والسلام في المنطقة، ولكل دولها وشعوبها، التحرك فوراً لوقف العدوان على غزة، والعمل لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأكد الصفدي أن شيوخ غزة ونساءها وأطفالها هم مدنيون وأبرياء يمثل العجز الدولي عن حمايتهم فشلا دوليا قيميا وإنسانيا لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة.

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