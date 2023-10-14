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الأردنيون يؤكدون نصرتهم لغزة وينددون بجرائم الاحتلال

10/14/2023 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- محافظات- تواصلت الفعاليات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة في العاصمة ومختلف محافظات المملكة.
ففي العاصمة عمان، احتشد مئات الاردنيين مساء أمس، أمام سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عبدون، وفي ساحة مسجد الكالوتي في منطقة الرابية، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما، بينما يتعرض حاليا لعدوان سافر من الاحتلال الصهيوني.
وعبر المعتصمون قرب السفارة الأميركية عن رفضهم لزيارة وزير الخارجية الأميركي بلينكن، وتنديدا بالموقف الأميركي من العدوان على غزة.
ورفع المعتصمون شعارات، تندد بالموقف الاميركي الداعم لإسرائيل حاملين الأعلام الفلسطينية.
وهتف المحتشدون للمقاومة والشعب الفلسطيني وقطاع غزة، مؤكدين دعم الأردن لصمود المقاومين في قطاع غزة.
حزب التكامل الوطني، دعا للتصدي بحزم لإفشال مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفق بيان أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي، برئاسة الأمين العام للحزب النائب فايز بصبوص، لمناقشة آخر التطورات في القطاع غزة.
وأكد البيان، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية استهدفت البشر والحجر، وأن قوات الاحتلال ارتكبت بحقهم أبشع أشكال المجازر.
وحذر من التداعيات الخطرة لمخططات قوات الاحتلال لاجتياح القطاع بريا، مؤكدا أن هذه الخطوة ستشعل النار في الإقليم، ولن تحقق أهدافها بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال إن وقوف الدول الغربية بشكل غير عادل وانحيازها الشامل مع المحتل، يكشف زيف مواقف هذه الدول التي كانت تؤكد حرصها على حقوق الإنسان ورفض التطهير العرقي، ودعم حل الدولتين.
وأضاف أن عملية طوفان الأقصى كشفت عمق أزمة جيش الاحتلال وعدم قدرته على المواجه المباشرة وتخبط قياداته العسكرية والمدنية.
كما أطلقت نقابة صيادلة الأردن، حملة طوفان الأقصى دواء وشفاء، لجمع تبرعات نقدية وعينية تشمل المستلزمات الطبية والدوائية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان إسرائيلي.
وجاءت الحملة، تلبية للتوجيهات الملكية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وأكدت النقابة، أن هذه التبرعات ستسهم بتقديم المساعدات الطبية الأولية والأدوية اللازمة لدعم القطاع الطبي لعلاج المصابين من العدوان الإسرائيلي.
ودعت النقابة جميع مستودعات وشركات الأدوية والصيادلة الى تقديم الدعم الدوائي والنقدي لأهلنا في غزة لما يعانون من ظروف صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتواصل عبر واتساب النقابة المخصص للتنسيق 0795402409
وأكدت أن القنوات التي يمكن الدفع من خلالها هي الدفع النقدي في مقر النقابة بمجمع النقابات المهنية، أو الدفع من خلال اللجان الفرعية في المحافظات.
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وفي مدينة الحصن مركز بني عبيد، أقام حزب الائتلاف الوطني، مهرجانا خطابيا تحدث فيه أمين عام الحزب د. مصطفى العماوي ورئيس اللجة السياسية ووزير الأوقاف الأسبق د. هايل الداوود والأب نبيل حداد وعضو اللجنة المركزية د. هاشم البلص وعضو اللجنة الفرعية معتصم البطاينة.
واكد المتحدثون ان الحزب يقف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده المتواصلة، لوقف الحرب التي تشنها قوات الاحتلال ضد القطاع والفلسطينيين.
وشددوا على أن ما تتعرض له غزة، حرب إبادة بشرية تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين العالم بأن يتخذ موقفا واضحا إزاء ذلك لوقف العدوان.
وفي لواء بني كنانة أقام الحزب مهرجانا جماهيريا حاشدا، تحدث فيه الأمين العام د. محمد المومني ورئيس المجلس المركزي د. يعقوب ناصر الدين وعضو المجلس الوزير الأسبق محمد عبيدات ومساعد الأمين للشباب جمال الرقاد ومساعد وعضو المجلس المركزي ريم بدران ومساعد الأمين العام لشؤون المرأة المهندسة سناء مهيار والنائب محمد الشطناوي.
وشدد المتحدثون على أن القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها قضية الأردن المركزية، وأنها تشكل الأولوية له كما أنها مصلحة أردنية كما هي مصلحة فلسطينية.
وانتقدوا صمت العالم وعدم تحركه أمام ما يشهده من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا مؤكدين ان الحق والشرعية ستنتصر على الباطل.
وأكدوا أن الحزب عبر عن موقف صريح وواضح اتجاه ما يجري في فلسطين وغزة وستبقى بوصلته فلسطين وتاجها القدس عنوانا أردنيا ثابتا كما عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن ذلك.
وفي الكرك، عبرت فاعليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك عن استنكارها للعدوان الإسرائيلي على غزة، وما يتعرض إليه أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وقصف لعشرات الأحياء السكنية في غزة، والتي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
وأكدوا أن الأردن بقيادة الهاشميين، قد قدم عبر تاريخهم آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين ولم يتخلوا يومًا عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أنه يقع على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة، تجاه ما يجري في غزة من حرب إبادة بشرية.
وأشاروا إلى أن العنف الصهيوني الذي يُمارس منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني هو المسؤول عن تصاعد العنف، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني هو المالك الشرعي لجميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وعبر مدير شباب الكرك د. ثامر المجالي، عن تأييده الكامل لإصرار الفلسطينيين على استعادة أراضيهم ومقاومة سياسة الفصل العنصري والإبادة الجماعية ضدهم،
ودعا المجالي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان الغاشم على غزة، والذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية والتعدي الصريح على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وصولا إلى إقرار سلام عادل وشامل والذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني.
فيما أكد مدير عمل الكرك حمد الفتينات، على أن الأردن قيادة وحكومة وشعبًا، هو السند الحقيقي والأول للشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الشرف والفداء دفاعًا عن حقوقه المشروعة لإقامة دولته على أرضه فأهل الأردن أهل قضية وأهل الأقصى.
ودان مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة مؤتة د. وليد الرواضية بأشد العبارات جرائم الاحتلال الصهيوني في القطاع، وما يقوم به من مجازر إبادة جماعية، بحق الشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج والمتعمد لمنازل المواطنين والمستشفيات والمساجد والمدارس، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية.-(بترا)

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