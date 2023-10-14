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الزميلة عطيات تفوز بالمركز الأول بجائزة قريب للصحافة

10/14/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فازت الزميلة فرح عطيات بالمركز الأول بجائزة "قريب للصحافة لعام 2023" عن فئة أفضل تقرير عن البيئة والاحتباس الحراري، وذلك عن المادة المعنونة بـ"تغير المُناخ.. نساءٌ ضحايا في طي النسيان".
وأعلنت نتائج مسابقة برنامج قريب، التابع للوكالة الفرنسية لدعم الإعلام (CFI) مساء الخميس الماضي، خلال حفل أقامته السفارة الفرنسية.
وتناول التحقيق الاستقصائي، الذي أعدته الزميلة عطيات، المنشور في صحيفة الغد اليومية الأردنية بتاريخ 25 تموز (يوليو) 2023، تأثيرات التغيرات المُناخية على حياة الفئات الأكثر هشاشة في الأردن، وبالأخص النساء اللواتي يعشن في قرى تقع في شمال المملكة.
ويكشف التحقيق، ومن خلال جولة ميدانية أجرتها "الغد"، شملت أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، كيف حولت موجات الجفاف المتكررة، وانخفاض هطل الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، أماكن كانت تنبض بتربية المواشي والطيور، إلى أخرى مهجورة تماماً.

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