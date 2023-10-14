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جرائم الإبادة الجماعية واضحة بغزة.. فمن يحاسب الاحتلال؟

10/14/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






عمّان - لم يعد هول الأحداث التي يشهدها قطاع غزة يدخل في باب التخمين أو الافتراض أو الاجتهاد في إدراجه ضمن بند جرائم الإبادة الجماعية، بل إن الوصف يفوق ذلك بكثير، ولا يطلق لغايات "المبالغة" أو استدرار الاستعطاف على الغزيين، وذلك ما ينبغي على العالم الأعمى أن يدركه.
وهذا ما يؤكد عليه حقوقيون تحدثوا لـ"الغد"، وما توثقه مواد المحكمة الجنائية الدولية، فأركان جرائم الإبادة الجماعية وفق المحكمة والقانون الدولي الإنساني جميعها متوافرة في الحرب على غزة: قتل جماعي، تهجير، إبعاد قسري، قطع الموارد المادية كالماء والكهرباء والمساعدات الطبية، وهي الأركان التي اعتبرها حقوقيون أردنيون أنها لا تقتصر على أنها أركان جرائم إبادة جماعية بل جرائم حرب.
وتوضح المادة السادسة من المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأركان جرائم الإبادة الجماعية، حالات مثل أن تقوم الجهة المعتدية بـ: "قتل شخص أو أكثر"، "أن يكون الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية"، "أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة كلياً أو جزئياً"، "أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بحق شخص أو أكثر"، "أن يسفر فعل مرتكب الجريمة بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمداً في إهلاك مادي الأركان".
كل تلك الأركان وأكثر منها حاضرة في جثث شهداء غزة المحترقة، من أطفال وشيوخ ونساء، وفي ثلاجات الموتى غير الكافية، والتي اضطر معها أهالي الشهداء إلى الاستعانة بثلاجات البوظة لوضع أبنائهم فيها، وغيرها من الأركان مثل قطع الكهرباء والمياه عن السكان بمن فيهم الرضع، وقصف المستشفيات، وقتل مسعفين، واستهداف سيارات إسعاف، إضافة إلى تهجير آلاف العائلات، وغيرها من الأركان.
وبحسب الخبير الحقوقي المدير التنفيذي لمعهد القانون والمجتمع معاذ المومني، فإن ما يحصل اليوم في غزة يرتقي لاعتباره جريمة حرب، وحرب إبادة جماعية، لكن للأسف فإن القانوني الدولي الإنساني يقف عاجزاً أمام ما يحصل.
ودعا المومني إلى إعادة الاعتبار لهذا القانون، وعدم حصر دوره في تشكيل لجان تقصي الحقائق، لأن عجز القانون عن أداء دوره في ملاحقة ومحاسبة المجرمين يخل بمنظومة حقوق الإنسان، وإذا ما بقيت مسألة الإفلات من العقاب عما يحدث في غزة فإن الأمر سيزيد من سفك الدماء هناك.
بدورها، تؤكد الخبيرة في القانون الدولي الإنساني المحامية نسرين زريقات، أن ما يحدث في غزة، ووفق القانون الدولي، يعد جرائم إبادة جماعية، وهو ما يتضح للعيان أمام ما يحدث في غزة من قتل مواطنين عزل، وتدمير شامل للأحياء، فضلا عن إخضاع السكان لظروف معيشية قاهرة وحرمانهم من الموارد المعيشية الأساسية.
وتضيف زريقات: كما أن الأوامر التي أصدرتها إسرائيل لسكان مدينة غزة بمغادرة منازلهم، والحصار المفروض على القطاع الذي يحرم السكان من الغذاء والدواء والماء والكهرباء، كلها أوامر تخالف القانون الدولي الإنساني وتصل إلى أركان جرائم الإبادة الجماعية.
وهذا ما يؤكد عليه مصدر في مكتب الأمم المتحدة في عمّان، فضل عدم الكشف عن اسمه، الذي قال لـ"الغد": "بالتأكيد ما يحدث هو جريمة إبادة جماعية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، فعمليات التهجير، وقتل العزل، وقصف المستشفيات وقطع الماء والكهرباء ومنع وصول الأدوية، كلها عناصر لا تحتاج إلى البحث والتدقيق لوصفها بجرائم إبادة جماعية".
وعن مسألة تعويض ضحايا المجازر على غزة، أفاد المصدر أن الأمر مبكر للحديث عنه الآن، فكل ما يحدث من صمت دولي أمام جرائم إسرائيل على غزة يحتاج إلى إعادة النظر في مدى سيادة القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تجرم مرتكبي مثل هذه الجرائم، لكن لا يوجد التزام بها في حالات معينة.
وينصّ قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر في تموز (يوليو) 1998 ودخل حيّز التنفيذ في 1 تموز 2002، على إمكانية منح تعويضات لضحايا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب.
وفي هذا الصدد، دعت رئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان المحامية فاطمة الدباس، إلى التفاف المنظمات الحقوقية الدولية والعربية للمطالبة بتحويل قادة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لما يمارس من قبلها على قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية.
واعتبرت الدباس أن ما يعرقل هذا التحرك، هو الرواية الغربية التي تعتبر أن إسرائيل "في حالة دفاع عن نفسها"، لافتة إلى أن مجموعة من المنظمات الحقوقية في الأردن بصدد إصدار بيان يطالب بإحالة القادة الإسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية، لخرقها القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

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