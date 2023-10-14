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لا تعديل على تعليمات العمل المرن حاليا

10/14/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود وجود توجه لإجراء أي تعديلات على نظام وتعليمات العمل المرن الحالية، مبينا أن الوزارة لم تتلق أي ملاحظات أو مطالبات بإجراء تغيير أو تعديل على هذه التعليمات.
وأكد الزيود لـ"الغد" أن الوزارة على استعداد تام لاستقبال أي ملاحظات لتجويد تعليمات أو أنظمة وقوانين تخص العمل وحقوق العمال، مشيرا إلى أنها اطلعت على التقرير الأخير لصحيفة "الغد" المتعلق بمطالبات الخبراء بتعديل النظام وستأخذه بعين الاعتبار مستقبلا.
وكان رأى خبراء في قطاع العمل ونقابيين أنه بعد المرور بتجربة جائحة كورونا وانبثاق وظائف حديثة متأثرة بالتطور التكنولوجي وتغير أشكال العمل، ظهرت ضرورة لتحديث نظام العمل المرن الحالي، الذي لم يستطع مواكبة المستجدات.
وأكدوا في التقرير الذي أعدته "الغد" الأسبوع الماضي أن النظام المعمول به حاليا تم وضعه عام 2017 قبل الجائحة، وظهرت فيه بعض الثغرات التي تتعلق بحقوق العمال والعلاقة التي تربطهم مع صاحب العمل.
وبينوا أهمية إجراء حوار جماعي على طاولة واحدة لصياغة التعليمات لضمان تأمين "انتقال آمن" للعمال من أشكال العمل الحالية إلى المستقبلية، ومحاولة تجاوز بعض المشاكل والعقبات التي قد تؤثر في نوعية الوظائف وانعدام المساواة.
يشار إلى أنه لدى تعديل قانون العمل عام 2019، تم اقتراح إدراج العمل المرن ضمن التعديلات المقترحة على قانون العمل، وبالفعل تم تعديل المادة (2) من القانون وإدراج تعريف خاص بالعمل المرن وأشكال عقوده وفق نظام صدر لهذه الغاية.
يشار إلى أن فئات العمال التي يمكن أن يشملها نظام العمل المرن، هي: العامل الذي أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعامل الذي لديه مسؤوليات عائلية، ويشمل ذلك المرأة الحامل أو العامل الذي يتولى رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو رعاية كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعامل المنتظم بالدراسة الجامعية، إضافة إلى العامل ذي الإعاقة.
وأما بالنسبة لأشكال العمل المرن، فتشمل العمل بعض الوقت، والعمل ضمن ساعات مرنة بشكل على ألا يقل مجموع ساعات العمل اليومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
وهناك أيضا أسبوع العمل المكثف، بحيث يكون للعامل الحق، بتوزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة بالمنشأة، على ألا تتجاوز إحدى عشرة ساعة في اليوم، والسنة المرنة، بحيث يكون للعامل الحق، بتوزيع أيام العمل السنوي على أشهر محددة من السنة، وبحيث لا تتجاوز أحكام قانون العمل، وأخيرا العمل عن بعد.

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