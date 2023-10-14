Sunday, 15 October 2023 08:11 GMT

تجاوزات في غاز الأمونيا بـالخالدية.. والبقعة الأسوأ بجودة الهواء

10/14/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






فيما لم تسجل محطات الرصد في بلديات الرصيفة، والجيزة الجديدة، والخالدية، ومناطق الموقر والحاتمية والبقعة أي تجاوزات في المعدل السنوي لغازات ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين العام الماضي، لكن دراسة مراقبة نوعية الهواء في المملكة للعام 2022 كشفت عن "تجاوز في المعدل السنوي لغاز الأمونيا عن الحد المسموح به في القاعدة الفنية الأردنية لنوعية محيط الهواء، وذلك في موقع الرصد في مبنى بلدية الخالدية".
وبحسب دراسات علمية دولية، فإن "استنشاق هذا الغاز يسبّب حساسية شديدة للجهاز التنفسي وحرقة في العيون مع سعال شديد، وقد يؤدي عند ابتلاع كمية منه إلى حروق في الفم والمريء والمعدة، وإذا لامس هذا الغاز الجلد فإنه يُسبب حروقا شديدة وخطيرة".
وبحسب الدراسة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فإن "موقع الموقر كان الأفضل بين مواقع الرصد الخمسة على سلم مؤشر الجودة، حيث تم تسجيل 362 يوماً كانت فيها النوعية جيدة".
في حين أن "موقع رصد البقعة كان الأسوأ على سلم مؤشر الجودة، حيث تم تسجيل 132 يوماً كان فيها مؤشر نوعية الهواء غير صحي للمجموعات الحساسة وأكثر"، وفق ما ورد في الدراسة، التي أعدها مركز المياه والبيئة والتغير المُناخي في الجمعية العلمية الملكية لصالح وزارة البيئة.
ومن الجدير بالذكر أن "أغلب الأيام التي كان فيها مؤشر جودة الهواء غير صحي للغاية، أو خطير سُجلت في الفترة التي تعرضت فيها المملكة لعواصف رملية خلال شهر نيسان (إبريل) العام الماضي".
وفي موقع الرصد في مبنى بلدية الرصيفة، فإن "التجاوزات في الحد اليومي والسنوي للجسيمات العالقة في الهواء، والتي يقل قطرها، أو يساوي 10 ميكرون بلغت 62 تجاوزاً للحد المنصوص عليه في القاعدة الفنية المحلية".
وتلك التجاوزات "جعلت من ذلك الموقع يحتل المرتبة الأولى في معدلات التجاوزات بين المواقع الثلاثة الأخرى للرصد".
لكن التجاوزات التي رصدت في موقع البقعة كانت في "نسب الحد السنوي للجسيمات العالقة في الهواء، التي يقل قطرها عن/ أو يساوي 2.5 ميكرون، والتي قدرت بـ15 تجاوزاً"، تبعاً لما ورد في الدراسة ذاتها.
وانخفضت "نسب التجاوزات في الحد اليومي للجسيمات العالقة في الهواء، والتي يقل قطرها، أو يساوي 10 ميكرون في موقع رصد بلدية الجيزة الجديدة والتي وصلت لـ50 تجاوزاً خلال العام الماضي".
وأظهرت نتائج الدراسة أن "عدد التجاوزات في موقع رصد بلدية الخالدية للحد اليومي لنوعية الهواء المحيط للجسيمات الدقيقة العالقة، والتي يقل قطرها، أو يساوي 10 ميكرونات بلغت 36 تجاوزاً".
والجسيمات الدقيقة العالقة، والتي يقل قطرها، أو يساوي 10 ميكرونات (PM10)، هي الدقائق العالقة القابلة للاستنشاق، وكلما كانت الجسيمات أصغر تزداد إمكانية وصولها إلى داخل الرئتين، وتنتشر هذه الجسيمات العالقة في الهواء، وتدخل إلى جسم الإنسان من خلال التنفس، وتؤثر إما مباشرة على الجسم أو من خلال الامتصاص في الدم.
وخلصت الدراسة إلى بعص التوصيات من بينها "الاستمرار في مراقبة نوعية الهواء المحيط في مناطق الرصد الحالية، وزيادة المواقع المغطاة بهذه المحطات لتشمل كافة أنحاء المملكة".
كما ولا بد من "توسيع دائرة الرصد من حيث عدد الملوثات المرصودة خاصة مستويات الكربون الأسود، والأوزون".
وهدفت هذه الدراسة، والتي استمرت على مدى العام الماضي، إلى "تحديد مستويات الملوثات الغازية والجسيمات في المناطق الخمس، لمساعدة صناع القرار على تحسين نوعية الهواء في تلك المواقع، وبما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للأفراد، وتوفير حياة أفضل لهم".

MENAFN14102023000072011014ID1107241413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث