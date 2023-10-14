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الغزيون يواجهون تهجيرهم بالصمود أمام آلة الاحتلال العسكرية المتوحشة

10/14/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - منذ أن استفاق الاحتلال من صدمة كسر صورته في عملية "طوفان الأقصى" التي أكدت على هشاشة قلعته التي ظل يتفاخر بقوتها وصلابتها، فتح نيرانه على الفلسطينيين من دون تمييز بين طفل وامراة او كهل او شاب، كما فتح فمه، ليتحدث عن ضرورة فتح ممرات آمنة لسكان قطاع غزة، سعيا منه لتهجيرهم، الى شبه جزيرة سيناء المصرية، أو حشرهم في جنوب القطاع، في خطوة تنبئ بوجود مخطط مسبق، رسمته سياسات التهجير الاحتلالية التي ارتكبتها عصاباته منذ العام 1948 بحق الفلسطينيين.
وإذ يعتقد الاحتلال الصهيوني، بأن تهجير الفلسطينيين، سيحقق له الأمن والأمان، ويعزز من يهودية الدولة و"نقائه الديني"، فإنه يواجه اليوم، برفض لهذه المخططات التي تستند على ما يسمى بـ"صفقة القرن"، معتبرا بأن عمليات تهجير الفلسطينيين، خلاص له من الخوف المستمر الذي لا يتوقف على أمنه، وتقوقعه داخل قلعته الهشة، ما يرفع وتيرة شعوره بعدم الاطمئنان وسط محيط عربي يرفضه، حتى تحت اعتقاده بأن هناك قبولا له من بعض أجزاء هذا المحيط، كما يتوهم، فرضته اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية.
دعوات التهجير الاحتلالي للفلسطينيين من أراضيهم، تأتي في وقت تتصاعد فيه حربه على غزة ومقاومتها، لكن هذا لم يمنع من تصاعد ردود فعل دول عربية مجاورة لفلسطين المحتلة، على ما ينويه الاحتلال من أعمال تهجير لفلسطينيي القطاع، إذ حذرت مصر، الدولة العربية الوحيدة ذات الحدود المشتركة مع غزة، كما فعلت الأردن؛ المتاخمة للضفة الغربية المحتلة، من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
وتعكس هذا المخاوف العربية، من أن الحرب الدائرة الآن في القطاع، قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يريد الفلسطينيون بناء دولتهم المستقبلية عليها، وسط تأكيدات لمراقبين، بأن سكان غزة يرفضون الهجرة، لأن كل من هاجر من أرضه في كثير من قضايا الهجرة في فلسطين والعالم، لم يعد الى بلده، بل بقي في البلد الجديد الذي حط رحاله مهاجرا فيها.
وخلال لقائه أول من امس، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب بنزوحهم، مشددا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، قال إن تلويح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتغيير خريطة المنطقة، وهو بطل العدوانات والحروب على فلسطين والعرب في المنطقة، وأن ما يمارسه وطاقمه الفاشي في الحكومة من ذبح للمدنيين في القطاع، ومحاولاته تهجير أبنائه الذين يقطنون المناطق الشمالية فيه، إلى جنوبه لتسهيل غزوه البري الى الشمال الغزي.
وأضاف مصالحة، أن قوات الاحتلال دمرت معبرا قائما بين فلسطين ومصر "ومنعت وصول اي شحنات إغاثه من مصر الى القطاع، وفي الضفة الغربية قتلت وأعدمت عشرات المواطنين الأيام الماضية".
وبين أن المراقبين والمحللين، يقرأون مواقف وتصريحات مسؤولي الحكومة الاحتلالية الفاشية في تل أبيب، ويدركون أنها تعمل بوضوح على تهجير الشعب الفلسطيني من غزه إلى سيناء، طبقا لما طرحته صفقة القرن، وهو ما أعلنت مصر عن رفضه جملة وتفصيلا، لأنه يعني تصفية قضية فلسطين على حساب دول الجوار العربية.
وأضاف؛ اليوم مصر وغدا الأردن، تليهما سورية ولبنان، وهو ما يشكل انتكاسة مهولة لجهود الأمم المتحدة لحل قضية فلسطين على ارض شعبها، وفقا للمقررات الشرعية الدولية، ومن غير الوارد قبول الشعب الفلسطيني بهذا المخطط الاجرامي، وانه سيبقي فوق تراب أرضه، ويرفض أي طرح يبعده عنها أيا كانت الكلفه التى ستلحق به.
وقال "كما أن الأردن بمواقفه الواضحة جهة الحفاظ على الحق الفلسطين، هو للأردنيين ولن يقبل بأن يكون وطنا بديلا، كما أن فلسطين للفلسطينيين وليست لوافدين من شتى أصقاع العالم، وإذا كانت إسرائيل عازمة على هذا المخطط الجهنمي، فهي تسعى الى حتفها، فهي لم تتمكن من تصفية قضية فلسطين خلال 75 عاما، ولم ولن تفلح إطلاقا، بدليل تجدد حروبها مع العرب، والانتفاضات والثورات الفلسطينية، التي تجدد في كل مرة رفض الفلسطينيين، لأي نوع من أنواع إبعادهم عن أرضهم، وآخر عملية طوفان الأقصى، دليل على أن الفلسطينيين لن يدعوا إسرائيل ترتاح حتى ينالوا حقوقهم كاملة.
وأشار مصالحة، الى أن دول الجوار العربي، ستأخذ على محمل الجد تخرصات نتنياهو، التي أطلقها حول ما سيجري من تحولات على خريطة المنطقة، وتعد نفسها وقوتها لما هو مقبل.
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال "ثارت الكثير من التكهنات بسبب طلب إسرائيل تهجير الجزء الشمالي من سكان غزة الى الوسط والجنوب".
وأضاف، لقد "أثار هذا الطلب الإسرائيلي، كثيرا من المخاوف، لارتباطه بتاريخ القضية الفلسطينية التي شهدت موجات هجرات ولجوء ونزوح وغير ذلك، وأصبح هناك استحضار للتاريخ، بأن يتكرر المشهد على نحو مختلف هذه المرة، فيكون التهجير من غزة الى مصر، بأن ينزح مليون فلسطيني الى شبه جزيرة سيناء، او أن ينزح سكان الضفة الغربية إلى الأردن.
وأضاف، إن "هذا الخيار الذي يطرحه الاحتلال، اذا كان يعني النزوح او التهجير بشكل دائم، فهو يواجه تحديات، أبرزها أن الفلسطينيين حاليا، باتوا أكثر وعيا بما يتعلق بالهجرة عن أرضهم، لأن كل من هاجر من أرضه في كثير من قضايا الهجرة الفلسطينية او العربية والعالمية، لم يعد الى أرضه، بل بقي في البلد الذي هاجر اليه".
وأضاف، أن الجانب الآخر في هذه القضية، يكمن في أن الدول العربية كالأردن ومصر- وهما دولتان معنيتان بموضوع قصة الهجرة الفلسطينية، بحكم التواصل الجغرافي والإنساني مع الأرض الفلسطينية، تقفان بقوه ضد أي موجة نزوح، لأن أي هجرة هي تهديد حيوي لاستقرار الدولتين، قد يؤدي الى تغيير جغرافي وديموغرافي، وقد أمر أي تهجير ايضا الى تغيير جذر للدول التي يجبر الفلسطينيون على الهجرة اليها".
وقال شنيكات، إن اليمين المتطرف الإسرائيلي، يجد في الحرب فرصة لفرض قواعد جديدة تدفع الى إنتاج واقع جديد، لكني لا أعتقد بأنه سينجح بسبب اختلاف المشهد عن العامين 1948 خلال النكبة الفلسطينية و1967 إبان النكسة.
وقال د. علاء الخوالدة، إن الأمر بالنسبة للفلسطينيين يعيدنا الى أن فكرة رحيلهم وتهجيرهم أو إجبارهم على الخروج من أرضهم التي يتطلعون لإقامة دولتهم عليها، تحمل أصداء النكبة، عندما طرد كثير من الفلسطينيين من أراضيهم في حرب العام 1948 التي صاحبت قيام كيان الاحتلال.
وأضاف، أن القضية الفلسطينية تشهد حاليا منعطفا هو الأخطر في تاريخها، موضحا بأن هناك مخططا واضحا لخدمة الأهداف الإسرائيلية لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح للخارج.
وحذر الخوالدة من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، لافتا إلى أن مساعي تل أبيب للتخلص من مسؤولياتها تجاه سكان غزة قديمة ومتواصلة.
وأشار الى أن محاولات الاحتلال تفريغ وفصل غزة عن الضفة الغربية، يستهدف استبعاد القطاع من أي تسوية مستقبلية للنزاع الفلسطيني مع المحتل الصهيوني، موضحا بأن لفت الانتباه عن جوهر الصراع هو مصلحة للاحتلال في الأساس.

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