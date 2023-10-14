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جيش الاحتلال: نستعد لحرب برية في قطاع غزة

10/14/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هغاري، أن الجيش يتأهب لشن هجوم بري على "أهداف" عسكرية لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة.

وأكد هغاري أن جيش الاحتلال يقوم الآن بمهاجمة أهداف عسكرية لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة في هجوم واسع النطاق، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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