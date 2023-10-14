جيش الاحتلال: نستعد لحرب برية في قطاع غزة
التاريخ
10/14/2023 11:22:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هغاري، أن الجيش يتأهب لشن هجوم بري على "أهداف" عسكرية لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة.
وأكد هغاري أن جيش الاحتلال يقوم الآن بمهاجمة أهداف عسكرية لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة في هجوم واسع النطاق، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".
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