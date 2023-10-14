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سـرايا القدس تقصف تل أبيب وأسدود وعسقلان

10/14/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت سـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلي، برشقات صاروخية، رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

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