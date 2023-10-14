سـرايا القدس تقصف تل أبيب وأسدود وعسقلان

سـرايا القدس تقصف تل أبيب وأسدود وعسقلان
التاريخ
10/14/2023 11:22:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت سـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلي، برشقات صاروخية، رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.
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