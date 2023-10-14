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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 2215 شهيداً

10/14/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت صحة قطاع غزة اليوم السبت العالم لوقف استهداف الاحتلال للمؤسسات الصحية.

كما أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 2215 شهيداً و8714 جريحاً.

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