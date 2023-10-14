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هل يفلح العرب بمنع تهجير ثالث للفلسطينيين؟

10/14/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - فيما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تسخير حربه الأخيرة على قطاع غزة، لصالحه بتهجير ثالث للشعب الفلسطيني عبر القصف الهمجي الوحشي للمدنيين في القطاع لإجبارهم على الخروج من بيوتهم وهجران وطنهم.
ولم يخجل الاحتلال بإطلاق دعواته بشكل مباشر بأن قال على لسان أكثر من مسؤول في حكومته اليمينية المتطرفة للغزيين بأن مغادرتهم الى مصر أو أي مكان آخر تضمن سلامتهم وعائلاتهم.
تلك الدعوات مشابهة تماما للدعوات التي أطلقها الاحتلال المدعومة من دول غربية عديدة خلال حربي 48 و 67.
في ظل تلك الدعوات عدة أسئلة تطرح نفسها فيما إذا كانت غطرسة الاحتلال ستمر دون رد فعل عربي قوي يلجمه ويحول دون مساعيه في تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الأصليين لصالح توسيع الاستيطان.
الدعوات لإنشاء ممر إنساني أو طريق فرار للفلسطينيين من غزة، أثارت ردود فعل عربية غاضبة وحادة، خاصة من الدول المجاورة للاحتلال، تزامنا مع تصاعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة عقب العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية وقتلت خلالها جنودا من الاحتلال.
فقد حذرت مصر، الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع غزة، والأردن، المتاخمة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي "هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها"، مضيفا من المهم أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا وحاضرا على أرضه".
وبالنسبة للفلسطينيين فإن فكرة الرحيل أو إجبارهم على الخروج من الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء "النكبة" عندما طرد الكثير من الفلسطينيين من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت قيام دولة الاحتلال، وفر خلالها نحو 700 ألف فلسطيني، كانوا يشكلون نصف السكان العرب في فلسطين تقريبا آنذاك، حين كانت تحت الحكم البريطاني، أو طردوا من منازلهم، ونزح الكثير منهم إلى الدول العربية المجاورة حيث يقيمون هم أو العديد من أحفادهم، وما يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين، وما تزال إسرائيل ترفض الاعتراف بحقيقة أنها طردت الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجوم من قبل 5 دول عربية في اليوم التالي لإنشائها.
ودعا جيش الاحتلال أول من أمس، سكان مدينة غزة -الذين يزيد عددهم على مليون نسمة- إلى إخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا لحمايتهم، والبقاء في المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة، في المقابل، لكن هذا الجيش قام باستهداف قوافل النازحين الفارين جنوبا وأدى ذلك لاستشهاد 70 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وردا على ذلك، حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب في نزوحهم، مؤكدا ضرورة عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار، ومفاقمة قضية اللاجئين.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد وتوسع الصراع، وطالب الصفدي المجتمع الدولي بإدانة قتل المدنيين الفلسطينيين.
وكان الصفدي قال بعد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، الأربعاء الماضي إن جميع الدول العربية اتفقت على مواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
من جهته ناشد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على نحو عاجل، إدانة هذه المحاولة الإسرائيلية غير العقلانية لنقل السكان، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "المدنيون بحاجة إلى الحماية. لا نريد أن نرى نزوحا جماعيا لسكان غزة".
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إنه يرفض الترحيل والتهجير القسري للسكان من الجزء الشمالي من قطاع غزة بأمر من إسرائيل، مضيفا أنه "يشعر بالصدمة والرعب من قتل إسرائيل المدنيين وتدمير أحياء بأكملها"، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار ووضع حد للعقاب الجماعي لسكان قطاع غزة.
الولايات المتحدة قالت هذا الأسبوع إنها تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بخصوص فكرة الممر الآمن للمدنيين من غزة.
ويشكل مصير اللاجئين الفلسطينيين إحدى القضايا الشائكة في عملية السلام المتداعية، ويقول الفلسطينيون والدول العربية إن الاتفاق يجب أن يشمل حق هؤلاء اللاجئين وأحفادهم في العودة، وهو أمر ترفضه إسرائيل دائما.
وأثارت بعض التصريحات الإسرائيلية مخاوف عربية، حيث قال متحدث عسكري للاحتلال الثلاثاء الماضي إنه سينصح الفلسطينيين "بالخروج" عبر معبر رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، وأصدر الجيش الإسرائيلي توضيحا يفيد بأن المعبر كان مغلقا في ذلك الوقت.
ويعتبر معبر رفح البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي، بينما تؤدي جميع المعابر الأخرى إلى إسرائيل.
وتقول مصر إن معبر رفح مفتوح وإنها تحاول تأمين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من أن القصف الإسرائيلي بالقرب من الحدود يعرقل ذلك، كما أشارت القاهرة إلى أن حل القضية من خلال أي نزوح جماعي للفلسطينيين أمر غير مقبول.
وتضرب معارضة التهجير الجديد للفلسطينيين بجذورها العميقة في مصر، إذ تضمنت معاهدة السلام مع إسرائيل قبل أكثر من 4 عقود انسحابا إسرائيليا من شبه جزيرة سيناء، لكنها لم تؤد أبدا إلى المصالحة على المستوى الشعبي.-(وكالات)

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