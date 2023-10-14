إسرائيل تقصف مطار حلب الدولي بسوريا وتخرجه عن الخدمة

إسرائيل تقصف مطار حلب الدولي بسوريا وتخرجه عن الخدمة
التاريخ
10/14/2023 11:22:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وسائل إعلام سورية خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه قبل قليل.
ولفتت بأنه لم تسجل أي إصابات جراء العدوان، والأضرار اقتصرت على الماديات التي لحقت بمهبط المطار الرئيسي.
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