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إسرائيل تقصف مطار حلب الدولي بسوريا وتخرجه عن الخدمة

10/14/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وسائل إعلام سورية خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه قبل قليل.

ولفتت بأنه لم تسجل أي إصابات جراء العدوان، والأضرار اقتصرت على الماديات التي لحقت بمهبط المطار الرئيسي.

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