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برا وبحرا وجوا.. إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع على غزة

10/14/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن استعداد لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية التي تشمل هجومًا متكاملاً ومنسقًا من الجو والبحر والبر، وذلك بعد إعلان إسرائيل حالة الحرب الذي أعقب عملية طوفان الأقصى الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتحدث بيان لجيش الاحتلال، عن استكمال تعبئة قوات الاحتياط الذي يشمل مئات الآلاف من الجنود، مضيفاً: "تنتشر كتائب وجنود الجيش في جميع أنحاء البلاد وهم على استعداد لزيادة الاستعداد للمراحل المقبلة من الحرب - مع التركيز على عملية برية كبيرة".

وقال البيان، إن قسم الأسلحة البرية وقسم التكنولوجيا واللوجستيات يعمل حاليًا على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال. وكجزء من الإعداد اللوجستي، أنشأ القسم مراكز لوجستية أمامية بهدف السماح للقوات المقاتلة لتجهيز نفسها بسرعة وبطريقة تتكيف مع احتياجاتها".

وأشار جيش الاحتلال إلى نقل الأدوات اللازمة للقتال إلى موقع تمركز القوات في الأيام الأخيرة، وفي هذه المرحلة تعمل الوحدات المختلفة التابعة لشعبة التكنولوجيا واللوجستيات على استكمال تأهيل الأدوات ومعداتها بوسائل قتالية متطورة حسب الحاجة، بحسب البيان. وكالات

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