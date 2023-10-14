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ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان على غزة

10/14/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان على القطاع في يومه الثامن، إلى 2228 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 8744 جريحا معظمهم من النساء والأطفال.

وأكدت الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في اخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 كادر طبي وإصابة 27 اخرين. وكالات


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