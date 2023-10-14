ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان على القطاع في يومه الثامن، إلى 2228 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 8744 جريحا معظمهم من النساء والأطفال.
وأكدت الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في اخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 كادر طبي وإصابة 27 اخرين. وكالات
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