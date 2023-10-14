بايدن: نعمل مع مصر وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة لاستئناف تدفق المساعدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات.
ونقل حساب بايدن على منصة ((إكس)) (((تويتر)) سابقاً) قوله إن بلاده تدعو إلى احترام قوانين الحرب، وحشد الدعم من أجل تخفيف التداعيات الإنسانية ((لهجوم حماس)).
وفرَّ عشرات الآلاف من شمال قطاع غزة، (السبت)، من مسار اجتياح بري إسرائيلي متوقَّع، بينما تدكّ إسرائيل المنطقة بمزيد من الضربات الجوية، وقالت إنها ستبقي طريقين مفتوحتين للسماح للأفراد بالفرار.
وأمهلت إسرائيل جميع سكان النصف الشمالي من قطاع غزة حتى صباح أمس (السبت)، ليتوجهوا صوب الجنوب. وكالات
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