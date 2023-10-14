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بايدن: نعمل مع مصر وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة لاستئناف تدفق المساعدات

10/14/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات.

ونقل حساب بايدن على منصة ((إكس)) (((تويتر)) سابقاً) قوله إن بلاده تدعو إلى احترام قوانين الحرب، وحشد الدعم من أجل تخفيف التداعيات الإنسانية ((لهجوم حماس)).

وفرَّ عشرات الآلاف من شمال قطاع غزة، (السبت)، من مسار اجتياح بري إسرائيلي متوقَّع، بينما تدكّ إسرائيل المنطقة بمزيد من الضربات الجوية، وقالت إنها ستبقي طريقين مفتوحتين للسماح للأفراد بالفرار.

وأمهلت إسرائيل جميع سكان النصف الشمالي من قطاع غزة حتى صباح أمس (السبت)، ليتوجهوا صوب الجنوب. وكالات

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