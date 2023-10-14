إيران تحذر من عواقب واسعة النطاق إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت إيران من "عواقب واسعة النطاق" إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، حسبما ذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "إذا لم تتوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فقد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى عواقب واسعة النطاق".
وفي وقت سابق السبت، أعرب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، عن مواقف مماثلة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وكالات
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