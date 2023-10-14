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إيران تحذر من عواقب واسعة النطاق إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على غزة

10/14/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذرت إيران من "عواقب واسعة النطاق" إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، حسبما ذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "إذا لم تتوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فقد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى عواقب واسعة النطاق".


وفي وقت سابق السبت، أعرب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، عن مواقف مماثلة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وكالات

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