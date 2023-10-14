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إسرائيل تقطع العلاقات مع منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط

10/14/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إنه قرر قطع العلاقات مع منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، حتى يدين الأخير إيران.

وقد أثار اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع منسق الأمم المتحدة في لبنان غضب المندوب الإسرائيلي.

وكتب إردان في صفحته على موقع "إكس" موجها كلامه إلى المنسق الأممي: "لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم من دماء الأطفال الإسرائيليين بعد هذه المصافحة (مع وزير الخارجية الإيراني)".

وأرفق تعليقه بصورة يظهر فيها وينيسلاند وعبد اللهيان وهما يتصافحان. وكالات


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