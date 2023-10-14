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الأدوات الحقوقية لمواجهة انتهاكات إسرائيل إعلاميا

10/14/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لا يخفى على أحد أن الإعلام وبشكل خاص في الأزمات يلعب دورا محوريا في تشكيل الرأي العام محليا وإقليميا ودوليا. وفي المشهد الراهن فإن ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتطلب أدوات قادرة على إبراز هذه الانتهاكات كجرائم ترتكب ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
في إعلامنا العربي بصورة عامة توظيف الأدوات الحقوقية والقانونية لإبراز انتهاكات دولة الاحتلال تبدو متواضعة وتكتفي بترديد عبارات عامة دون تأصيل أو تحليل معمق لواقع هذه الانتهاكات وكيف تخالف القوانين الدولية، في الوقت الذي نجد التغطيات والتحليلات في الإعلام المقابل يوظف الأدوات الحقوقية كافة خدمةً لرواية العدو الصهيوني. في حين أن الممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتهجير وعقوبات جماعية تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تصل إلى مرحلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب، ليس فقط، مساءلة دولة الاحتلال بل محاكمة قادتها وفق قواعد المسؤولية الجنائية للأفراد.
مخاطبة العالم في إطار حقوقي قانوني هو أداة مهمة في إظهار ما تقترفه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي تشكيل الرأي العام لصالح القضية، وفي الوقت ذاته يبرز مدى قدرة الشعوب العربية في استخدام المكنات الدولية بصورة تخدم مصالحها وقضاياها.
إلا أن واقع الحال ينبئ عن أن استخدام الأدوات الحقوقية خدمة للقضايا العربية في الإعلام العربي عموما ما زال في خطواته الأولى وليس أدل على ذلك من الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 بشأن الجدار العازل الذي أقامه الكيان الصهيوني في دولة فلسطين المحتلة، وهو الذي شكل الحدث القضائي الدوليّ الأبرز الذي أقرّ عدم قانونية هذا الجدار وعمليات الاستيطان؛ حيث أكدت المحكمة أنّ الجدار والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية استنادً إلى القانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ، وطالبت دولة الاحتلال بوقف بناء هذا الجدار وتفكيك المقاطع التي تمّ بناؤها بالفعل وأن تلغي وتبطل الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ارتبطت بإنشائه وغير ذلك من نقاط مهمة أشار إليها القرار الذي لم يتم استخدامه على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بصورة كافية تخدم القضية الفلسطينية ويبرزها للعالم من منعطفات حقوقية تسهم في تفكيك رواية دولة الاحتلال.
إن واقع الحال والأحداث المتلاحقة والمتكررة في كل مرة تدفعنا للتأكيد على دور الإعلام المتخصص في توظيف الأدوات القانونيّة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف في وجه الكيان الصهيوني وعدم الاكتفاء بما هو تقليدي في نقل وتحليل المشهد لتكون هذه الأدوات القانونية سلاحًا آخر بيد أصحاب القضية والمدافعين عن أراضيها.

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