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أمن الغذاء والدواء

10/14/2023 11:21:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في أي دولة حول العالم، المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ترخيص ورقابة الغذاء والدواء تُعتبر حجر الزاوية في حماية صحة المواطنين، فإذا عملت هذه المؤسسات وفقًا لمعايير وأسس واضحة وشفافة، تُصبح صخرة صلبة تحمي الجمهور من المخاطر المحتملة المتعلقة بالمنتجات. وبالمقابل، إذا كانت تلك المعايير أو التنفيذ لها غير كاف، فإن المؤسسة قد تُصبح خاصرة رخوة، تُعرض المواطنين لمخاطر، وتمس الثقة بالنظام الغذائي والصحي بشكل عام. وبالتالي، النزاهة والشفافية والكفاءة في تلك المؤسسات هي مفتاح الحفاظ على صحة الجمهور وثقتهم، لذلك تجسّد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالأردن نموذجاً يركز على الجودة والسلامة في مجالات الدواء والغذاء. لاسيما دورها في التحقق من جودة وسلامة الأدوية، والذي يبدو واضحاً من خلال تسجيل منتجات دوائية جديدة وتحديث تسجيلات أخرى، كما يُبرز التركيز على القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المحلية، مع التوجه نحو جعل الأدوية أكثر إتاحة من خلال إستراتيجيات التسعير، يتظل السعي لتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة عنصراً حيوياً في النقاش الصحي. أرقام إحصائية مهمة صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تكشف عن تفاصيل مهمة بشأن إنجازاتها وتحدياتها حتى نهاية سبتمبر 2023. ففي ميدان الدواء، تم التعرف على تسجيل 8524 صنفاً دوائيا، من بينها 4434 دواء محلي الصنع، و4090 دواءً مستورداً. خلال النصف الأول من العام الحالي، تم تسجيل 23 صنفاً دوائياً محلياً و54 صنفاً دوائيا مستوردا. وفي مجال تسعير الأدوية، تم تخفيض أسعار 516 مستحضراً دوائيا، وتسعير 170 صنفاً دوائياً جديداً. ومن ناحية أخرى، في قطاع الاستيراد والتصدير، تم السماح بتداول مستحضر دوائي محلي بقيمة 307 ملايين دينار ومستحضرات دوائية مستوردة بقيمة 357.6 مليون دينار، كما تم تحقيق 862 تصريح استيراد وتصدير، وبلغت قيمة التصدير 347 مليون دينار أردني، مما يُظهر نمواً في هذا القطاع. بالمقابل، ضمن نطاق الغذاء والسلامة الغذائية، الزيارات الميدانية للمنشآت السياحية قد أسفرت عن اتخاذ إجراءات محددة، بما في ذلك إيقاف 21 مطعماً سياحياً وتحويل حالتين للمحكمة. ومن بين 21078 إنذاراً للمنشآت الغذائية، تم إغلاق 538 منشأة وإيقاف 1452، بالإضافة إلى تحويل 527 منشأة إلى النائب العام نتيجة للمخالفات. توجه الاهتمام بمعايير الجودة والسلامة يُظهر التزام المؤسسة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، مع التركيز على حماية الصحة العامة والمستهلك. ومن هنا لا بد من التأكيد على الأهمية الحيوية لدور المؤسسة في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع من خلال التحقق من سلامة الأدوية والمواد الغذائية. ومن هذا المنطلق، يُعتبر توفير الحكومة لكافة السُبل والدعم اللازم لهذه المؤسسة أمرًا حاسمًا لضمان استمرارها في القيام بدورها على أكمل وجه، إذ تم الاستثمار في الإمكانيات والتقنيات وتطوير الكفاءات البشرية، يعزز من قدرة المؤسسة على المحافظة على جودة المنتجات والحفاظ على صحة الجمهور، مُشكلًا بذلك درعًا فعالًا يحمي المجتمع، ويُعزز من الثقة بالمنتجات المتاحة في الأسواق.

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