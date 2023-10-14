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الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

10/14/2023 11:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






لطالما داعبت الإبادة الجماعية والترانسفير خيالات صنّاع السياسات الصهيونية المتطرفة، ورغم أنهم نفذوا هذا الأمر على أرض الواقع خلال حربي 1948 و1967، وفي لبنان وغزة والضفة الغربية خلال عدوانهم المستمر، إلا أن الفلسطينيين الذين تشبثوا بأرضهم جعلوا خططهم ناقصة النهايات، وأفشلوا“الحل النهائي”، أو final solution، الذي استعاره الصهاينة من النازيين، ليخضعوا الفلسطينيين لسلطته.
الإبادة الجماعية والترانسفير لم يغيبا أبدا عن الأدبيات الصهيونية، لذلك، رأينا كيف أن أي حرب أو نزاع صغير، ينتهي بشهداء يسقطون، وبلاجئين أو نازحين يغيرون أماكن إقامتهم، سواء داخل الوطن الفلسطيني أو خارجه.
مسار اليهود التاريخي، يمكن أن يدرسه علم نفس الجماعة، من خلال المنفى الأول“الآشوري”، ثم“النفي البابلي”، والهزيمة على يد هاديريان، وصولا إلى العصور الوسطى والطرد من إسبانيا وإنجلترا، ثم الاضطهاد على يد النازية. كل هذه الأحداث قادت إلى تكوين نفسية مريضة لدى عدد كبير من اليهود، توارثوها عبر الأجيال، وعبروا عنها بـ”تصنيع” الصهيونية السياسية التي تحل فعل أي شيء في حق الأغيار أو“الغوييم”، ما دام أنهم ينفذون“إرادة يهوه”، ويعيدون اختراع“شعب الله المختار”.
اليوم، ومن خلال المجزرة البشعة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة، يتبدى الأمر بوضوح؛ قطع المياه والكهرباء عن القطاع، والمضي بتجويع الأهالي. ومن ناحية أخرى، تنشغل آلته التدميرية بهدم جميع المرافق الضرورية لاستدامة الحياة، كالمباني السكانية ومنشآت الخدمات العامة والمدارس والمستشفيات، منفذة خطة شاملة، فإما أن يموت الفلسطيني أو يهجر أرضه باتجاه مصر.
الخبراء الصهيونيون خرجوا على الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية، وبعضها قنوات عربية، وطالبوا الفلسطينيين، صراحة، باللجوء إلى مصر“هربا من الحرب”. أحد هؤلاء الصهاينة قال إن الأردن فيه أكثر من مليون سوري، وهم هربوا من أجل الحفاظ على أرواحهم، داعيا الفلسطينيين للأمر نفسه، ومدعيا أنه يمكن لهم العودة حين“الإنهاء على حركة حماس”.
من خلال خبرتنا الطويلة مع الكيان العنصري، ندرك أن خططهم مرحلية، وأنهم يلجأون إلى تنفيذ أجندتهم بالتدريج، لذلك، نعلم أن الفلسطيني الذي سيلجأ إلى مصر، لن يكون في مقدوره العودة مرة أخرى إلى غزة. لكن الأمر الأخطر هو ما تكشفه هذه التصريحات من النوايا المتطرفة تجاه“الغوييم” الذين يتم تصنيفهم على أنهم“أقل من البشر”، وهو تعبير لم يخطئ فيه وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت حين توعد أهل غزة بقطع الكهرباء والطعام والوقود، ووصفهم بأنهم“حيوانات بشرية”.
إذا ما نجح الكيان بالتهجير القسري لسكان غزة، فسوف تعجبه“اللعبة” كثيرا، وسرعان ما سنراه محاولا تطبيقها في الضفة الغربية المحتلة، ليدفع سكانها باتجاه الحدود الأردنية. قانون“يهودية الدولة” الذي يعرّف الكيان على أنه“دولة قومية للشعب اليهودي”، يأتي للدعاية العاطفية، بل هو مبدأ أساسي في العقيدة الصهيونية. وإذا ما تم ربطه برفض الحكومات المتتالية تنفيذ التزاماتها التي أبرمتها بشأن الدولة الفلسطينية، وبجنون الاستيطان، فسنتأكد من أن الهدف المرحلي للمشروع الصهيوني هو دولة يهودية على كامل التراب الفلسطيني، وحينها لن تكون هناك ضفة غربية، ولا قطاع غزة، ولا حتى وجود لفلسطينيي العام 1948، من أجل أن يتحقق“نقاء الدولة اليهودية”.
لكنه، وكما أسلفت، يظل هدفا مرحليا، فـ”علاقة الغرام” بالضفة الشرقية؛ الأردن، ظلت على الدوام علاقة قوية لدى المنظرين الصهاينة. وفي الوقت الذي يدعو بعضهم إلى أن يكون الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، يستعيد آخرون قصيدة“الضفتين” لزئيف جابوتنسكي، والتي تقول“لنهر الأردن ضفتان: الضفة الأولى لنا، والثانية لنا أيضا”، معبرين عن أطماع تتعدى فلسطين التاريخية، وكاشفين عن مرحلة أخرى يوجهون فيها حرابهم إلى الأردن، ليشتغلوا على الأمر الذي يجيدونه، وهو صناعة الخراب والموت واللجوء.
إن ظهور الأردن في خرائط كثيرة رفعها صهيونيون لم يأت من باب الخطأ، بل هو عقيدة ثابتة في وجدانهم الجمعي، ويبدو أنهم لن يتنازلوا عن تحقيقها ما دمنا ندفن رؤوسنا في الرمال، ونمد لهم يد السلم. هذه عقيدة واضحة للصهيونية، وهي غير مخفية، بل يرفعونها على الدوام أمام أعيننا، ومن السخيف جدا، وأيضا من الخطير، أن نبقى نرفع شعارات السلام مع كيان لا يعترف بكينونتنا، ولا بحقنا في الوجود.

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