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كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

10/14/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








‏لطالما تفاخر الرئيس الأميركي الحالي، جوزيف بايدن، بعدائه السافر للفلسطينيين وتماهيه المطلق مع المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني في فلسطين. فهو صاحب المقولة الشهيرة:“لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة”. وهو الذي أكد، قبل عام في مطار اللد المحتل، صهيونيته الأصيلة حين كرر مقولته الأخرى:“لا يجب أن تكون يهوديًا حتى تكون صهيونيًا”. ومواقفه المنحازة المعلنة بتطرف لا يليق برئيس دولة كبرى تزعم أنها“وسيط نزيه”، وربّة الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في العالم، لا تحتاج إلى تعليق.
لكنه روى يوم الأربعاء الماضي قصة يحب أن يرويها كثيرًا في جملة ما يروي. كان يتحدث في حفل غريب في حد ذاته استضافه في البيت الأبيض. المناسبة: ‏إضاءة الشمعدان الكبير في البيت الأبيض‏‏ بمناسبة عيد حانوكا اليهودي! (لماذا لا يستضيف بايدن، و”البيت” مناسبة لعيد بوذي، مثلاً؟) ولم تكن هذه“عزومة شخصية” لأصدقائه اليهود – إذا كان ثمة ما هو شخصي في علاقة أميركا بالكيان. إنها مناسبة عامة، إعلامية، وفرصة لتأكيد على موقف أميركا مما يحدث في فلسطين.
حكى الرئيس للصحفيين الحاضرين عن أول زيارة قام بها إلى الكيان الصهيوني، قبل 50 عامًا، كعضو في مجلس الشيوخ، قبل بضعة أسابيع من“حرب أكتوبر” في العام 1973. قال إنه بعد اجتماع في مكتب رئيسة وزراء الكيان آنذاك، غولدا مئير، سألته غولدا عما إذا كان يرغب في التقاط صورة معها، ونهضا لالتقاط الصورة. ويروي بايدن: ‏”استطاعت أن ترى، على ما أعتقد، أنني كنت قلقًا. انحنت وهمست لي:“لا تقلق، سيناتور بايدن. لدينا سلاح سري هنا في إسرائيل”. كان هذا ما قالته حرفيًا:“ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه”.
أراد بايدن من تكرار هذه القصة أن يطمئن أفراد الكيان وأنصاره إلى أنهم يملكون أقوى سبب ممكن للصمود، وهو ما يوصف بأنه عقيدة“الظهر إلى الحائط” – أو ما نعبر عنه نحن في ثقافتنا بمقولة طارق بن زياد على حدود أوروبا بعد إحراق المراكب:“البحر من ورائكم، والعدو من أمامكم”. لكنه وظف هذا التصور، المعقول بعد كل شيء، لدعم رؤية إما غافلة تمامًا، أو متغافلة تمامًا للحدث الروائي، والواقعي:“إننا، نحن الفلسطينيين، ليس لنا مكان آخر نذهب إليه”. وهذا سلاح سري مهم لدى الفلسطينيين– وليس بنفس المقدار.
في الحقيقة، لدى المستعمرين، أيّ مستعمرين، مكان آخر يذهبون إليه ببساطة، بلدانهم وأوطانهم التاريخية. وفي حالة السيدة غولدا هذه بالتحديد، هناك كييف في أوكرانيا، مسقط الرأس وبلد الآباء والأجداد والعرق والهوية؛ وهناك أميركا التي استوطن أهلها فيها وتربت فيها وحملت جواز سفرها. وربما ما يزال بيتها في المكانين ما يزال موجوداً. وكذلك بالضبط حال جميع البولنديين والأميركان والبريطانيين والألمان وبقية أعضاء المشروع الاستعماري في فلسطين في ذلك الحين.
وحتى اليوم، بعد عقود وجيل أو اثنين، ما تزال لدى معظم أفراد الكيان جوازات سفر وجنسيات أوطانهم وأماكنهم التي يمكن أن، بل التي سيعودون إليها لدى أول شعور بخطر حقيقي. إنهم الفلسطينيون الذين ليس لهم جنسيتان، ولا وطنان، ولا فرصة في الوجود كشعب إلا في وطن الآباء والأجداد التاريخي.
بطبيعة الحال، ربما يعرف بايدن– أو لا يعرف - أنه ليس هناك سلاح سري من هذا النوع لدى الصهاينة ولا مَن يحزنون. إن ما لديهم هو السلاح العلني يعطيه لهم هو وبلده ليقتلوا به الفلسطينيين، بالإضافة إلى سلاحهم“السري” النووي لم يعد سريًا. وقد يعرف بايدن– أو لا يعرف- أن“السلاح السري” المطمئن الضامن للوجود، الذي خففت به غولدا عنه الجزع على مصير الكيان قبل 50 عامًا، يملكه الفلسطينيون بوفرة، بنسخته الأصلية وبأعلى المعايير وبلا قطع معطوبة. شكرًا سيدي الرئيس على تذكيرنا بما لدينا من سبب حاسم للبقاء، وحتمية الصمود.
ملاحظة لا بد أن تكون ذات صلة، تتعلق بالتركيز ودقة السرد:
كتب موقع محطة (سي. إن. إن) عن إحدى روايات بايدن السابقة عن الرحلة المذكورة إلى الكيان في 1973: بدأ بايدن حديث يوم الأربعاء بالقول:“وخلال حرب الأيام الستة، أتيحت لي الفرصة– دعتني (غولدا مئير) للحضور لأنني كنت سأكون حلقة الوصل بينها وبين المصريين بشأن قناة السويس، وما إلى ذلك”. وفي وقت لاحق من القصة، اقترح أن مئير أشارت إليه خلال الاجتماع باسم“السيد السفير”. ‏
‏الحقائق‏‏: ‏‏أخطأ بايدن في الحديث عن موعد اجتماعه مع مئير. فقد عقد الاجتماع قبل حوالي خمسة أسابيع من حرب ‏‏يوم الغفران‏‏ في العام 1973، وليس خلال ‏‏حرب الأيام الستة‏‏ في العام 1967‏. والأهم من ذلك، أنه ضخم من أهميته لإسرائيل في ذلك الوقت. لا يوجد دليل على أن مئير كانت لديها أي نية لاستخدامه كنوع من“الاتصال” بين إسرائيل ومصر.‏ وهو لم يكن سفيرًا في العام 1973.

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