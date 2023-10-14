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طلبة في الكريمة بلا مدرسة بعد قرار الإخلاء ورفض البديل

10/14/2023 11:20:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي-وجد طلبة مرحلة أساسية بمنطقة الكريمة بالأغوار الشمالية أنفسهم بلا مدرسة، بعد قرار إخلاء مدرستهم ونقلهم لأخرى على ضوء تقرير رسمي يؤكد خطورة المبنى، في وقت يرفض أولياء الأمور البديل الجديد، بحجة بعده عن منازلهم.
وكانت مديرية تربية الأغوار قد قررت نهاية الأسبوع الماضي، إخلاء المدرسة الأساسية بحي البسطات، على أن يتم نقل طلبتها لمدرسة أخرى حفاظا على سلامتهم بعد ظهور تشققات وتصدعات بمبناها المستأجر.
في المقابل، يرفض أولياء الأمور هذا الإجراء، متمسكين بعدم إرسال أبنائهم للمدرسة البديلة، وسط مطالبتهم بأن يكون البديل قريب من منازلهم وبنفس الحي.
ووفق ما أكده أولياء أمور لـ"الغد"، "فإن المدرسة البديلة بعيدة عن منازلهم، وهو ما يشكل خطورة على أبنائهم الصغار أثناء ذهابهم اليها وعودتهم منها".
وقالوا إن "المدرسة البديلة تعاني أصلا من الاكتظاظ، ونقل أبنائهم اليها سيفاقم من المشكلة التي ستنعكس على مستوى الطلبة".
ويراهن أولياء أمور على منع إرسال أبنائهم إلى المدرسة البديلة، بأن يتم إيجاد خيار آخر، وهو ما دفعهم إلى بدء البحث عن بديل لتقديمه لـ "التربية" كحلول ممكنة.
في المقابل ووفق ما أكده مصدر بـ "التربية" فإن "قرار الإخلاء جاء اضطراريا، وبعد أن خرجت اللجنة التي كشفت على مبنى المدرسة بتوصيات تؤكد على ضرورة إخلائها كونها تشكل خطرا على طلبتها وكادرها".
وبين المصدر أن، "نقل الطلبة هو إجراء مؤقت لحين الانتهاء من عمليات الصيانة التي من المتوقع أن تحتاج لأسبوعين"، داعيا أولياء الأمور إلى "ضرورة قبول قرار النقل وإرسال ابنائهم للمدرسة البديلة حرصا على عدم تفويت حصصهم الدراسية".
في المقابل يقول محمد البلاونة ولي أمر أحد الطلبة، إن الأهالي بحثوا عن مبنى مناسب في الحي يكون قريب من منازلهم ولكن من دون جدوى.
وأشار إلى أن التربية لم تتعاون مع الأهالي بهذا الموضوع وفضلت اللجوء إلى خيار واحد والزام أولياء الأمور به، رغم أن هذا الخيار وكما يراه غالبية أولياء الأمور غير مناسب.
ووافقه بالرأي علي ابداح الذي اضطر وأمام هذا الواقع إلى إلحاق أبنائه بمدرسة خاصة رغم أن ظروفه المالية صعبة ولا تسمح بذلك.

MENAFN14102023000072011014ID1107241394

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