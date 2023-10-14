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البحر الميت: خدمات علاجية محدودة ومطالب بإنشاء مركز صحي شامل

10/14/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






البحر الميت – فيما تعد منطقة البحر الميت واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي والتي تضم أكثر من 2400 غرفة فندقية ويؤمها عشرات الآلاف من السياح، إلا أنها تخلو من مركز صحي شامل قادر على التعامل مع الحالات الطارئة التي يتم نقلها عادة إلى مستشفى الشونة الجنوبية الذي يبعد 30 كلم، ما قد يؤدي الى حدوث مضاعفات صحية خطرة.
فعدم وجود مركز صحي شامل بالمنطقة، والاكتفاء بمركز صحي أولي يقدم خدمات صحية أساسية وبدوام لا يتعدى الساعة الثانية بعد الظهر، يزيد من المخاطر الصحية على السياح والمتنزهين والسكان، خصوصا في الحالات التي تستدعي إجراء طبي سريع.
ويؤكد عدد من العاملين في منتجعات البحر الميت على ضرورة إيجاد مركز صحي شامل في المنطقة لمتابعة أي حالات طارئة بدلا من نقلها إلى المستشفى الذي يبعد حوالي 30 كم، موضحين أن بعض الحالات تحتاج إلى تدخل عاجل كحالات الغرق أو الأمراض القلبية وأي تأخير في تقديم الخدمة الصحية لها قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات.
ويبين محمد عليان أن منتجعات البحر الميت تضم آلاف العاملين وعدد أكبر من السياح، عدا عن الأعداد الكبيرة من المتنزهين الذين يؤمون المنطقة، لافتا إلى أن أي حالة تصاب بعارض صحي عادة ما يتم الاتصال بكوادر الدفاع المدني الذين يقومون بعملية الإسعاف ونقل الحالة الى المستشفى.
وأوضح أن الزمن الذي تحتاجه سيارة الإسعاف للوصول إلى أقرب مستشفى يتراوح ما بين 20 – 30 دقيقة وهو وقت طويل لإنقاذ حياة شخص يعاني من حالة صحية طارئة، متسائلا "لماذا لا يوجد مركز صحي شامل في منطقة تعتبر الأكثر جذبا للسياح والمتنزهين على مدار العام؟".
وكان مركز صحي سويمة قد أغلق عدة أشهر بعد سقوط أجزاء من سقف المبنى ليتم لاحقا استئجار مبنى مؤقت لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لسكان المنطقة الذين عانوا كثيرا جراء ذهابهم الى المستشفى والمراكز الصحية الأخرى طيلة فترة الإغلاق.
ويرى محمد الجعارات أن تلقي الرعاية الصحية الأولية تعد أهم خطوة في الحفاظ على سلامة الإنسان، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من الحالات المرضية التي تحدث بعد انتهاء دوام المركز الصحي الأولي تحتاج لوقت أطول للحصول على هذه الرعاية، مؤكدا أن وجود مركز صحي تتوفر فيه الإمكانات اللازمة والكوادر الطبية والتمريضية يعتبر الحل الأمثل لتوفير الرعاية الصحية اللازمة بأسرع وقت.
ويضيف أن معاناة أهالي المنطقة لا تقل عن معاناة السياح والمتنزهين، إذ يضطر معظمهم للذهاب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الصحية اللازمة كون المركز الصحي الأولي لا يقدم سوى عدد من الخدمات المحدودة كالطب العام والأسنان والأمومة والطفولة وصرف الأدوية، كما أنه غير قادر على التعامل مع الحالات الطارئة كحوادث السير والغرق والحالات المرضية المتقدمة.
ويشدد رئيس جمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة على أهمية إيجاد مركز طبي شامل في منطقة البحر الميت لما لها من خصوصية سياحية تستقطب أعدادا هائلة من الزوار وتكثر فيها الحوادث، مشيرا إلى أن غالبية الحالات التي تتعرض لحوادث يتم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني إلى المستشفى الأمر الذي يزيد من خطورة الإصابات ويرهق كوادر الدفاع المدني لبعد المسافة ما بين المنطقة وأقرب مستشفى.
ويطالب السوالقة بتحويل المركز الصحي الأولي الموجود في منطقة سويمة إلى مركز شامل لضمان تقديم الرعاية الصحية بشكل عاجل، منوها إلى أن النهوض بالقطاع السياحي في المنطقة يحتاج إلى توفير مقومات رعاية صحية فضلى تتضمن بنية تحتية مناسبة وكوادر مؤهلة ومدربة على التعامل مع الحوادث المتكررة سواء كانت طبية أو تمريضية.
يذكر أن وزارة الصحة قامت بتدشين مركز صحي أولي محدث عام 2015 وزودته بالأجهزة والمعدات الحديثة وبوشر العمل فيه من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة العاشرة ليلا وحتى أيام الجمع، إلا أنه وبعد شهور قليلة جرى تقليص ساعات الدوام لغاية الساعة الثانية ظهرا كبقية المراكز الأولية بحجة عدم وجود مراجعين.
من جانبه، يوضح مساعد مدير صحة البلقاء لشؤون الشونة الجنوبية الدكتور نبيل أبو رمان أن تحويل أي مركز صحي أولي إلى شامل يحتاج لتوافر عدة شروط أهمها الكثافة السكانية وأعداد المراجعين ووجود مبنى ملائم وتوفر كوادر طبية وتمريضية وطبية مساندة، لافتا إلى أنه جرى سابقا تمديد الدوام في مركز صحي الأمير عاصم بن نايف في منطقة سويمة ليتواءم مع الإقبال الكبير من الزوار والسياح والمتنزهين، إلا أن عدم مراجعة أي حالة للمركز خلال ساعات ما بعد الظهر وحتى الليل دفع إلى إعادة الدوام كما كان سابقا.

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