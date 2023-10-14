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الشتاء يجدد مخاوف استخدام ملوثات بيئية كبديل لوقود المدافئ بعجلون

10/14/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- على أبواب الشتاء، تتجدد مخاوف معنيين بالبيئة في عجلون، من أن تشكل بدائل وقود التدفئة إضرارا بالبيئة وتهديدا للغابات، ما يستدعي البحث عن حلول وإجراءات للتخفيف من آثار استخدام هذه البدائل.
وتأتي تلك المخاوف، مدفوعة بتوقع تزايد التعدي على الغابات للحصول على أحطاب المواقد، واضطرار الأسر الفقيرة لإشعال مواد ضارة وذات تأثير سلبي بالبيئة في مواقدهم، كالبلاستيك والملابس والأحذية وإطارات المركبات القديمة.
ويقول أبو عيسى الذي يعاني من أوضاع مالية صعبة، إنه يعتمد في تدفئة منزلة أيام البرد الشديد بعجلون، على ما يجمعه من أحطاب، وما تقدمه لهم "الزراعة" في بعض المواسم بالمجان من كميات متواضعة من تلك الأحطاب المصادرة لديها، مؤكدا أنه يعرف الكثير من الأسر، كحاله، والتي تعجز عن شراء وقود التدفئة من كاز وسولار وغاز لارتفاع أسعارها، ما يضطرهم إلى إشعال مواد ضارة بمواقد الحطب تثير الأدخنة السامة والملوثة للبيئة المحيطة، كقطع الكاوشوك والأحذية والملابس والبلاستيك وغيرها من المواد القابلة للاشتعال، مقترحا بأن يتم تزويد الأسر الفقيرة والمنتفعة من المعونة الوطنية بكميات من وقود التدفئة بالمجان خلال الشتاء، أو بيعها لهم بأسعار مخفضة.
ويؤكد محمد القضاة أن وسائل التدفئة البديلة عن مواد الوقود في محافظة عجلون، كالحطب والجفت، باتت منذ سنوات ملاذا للأسر الفقيرة، هربا من أسعار الوقود المرتفعة، إلا أن ارتفاع أسعار الحطب والجفت هي الأخرى، حتى باتت كلفها تقترب من أسعار الوقود، جعلهم يعجزون عن شرائها، ما دفع الفقراء للبحث عن الأحطاب وسط الغابات، واستخدام مواد ضارة بالبيئة في مدافئهم.
وبين أن الحلول تكمن بتوزيع الحطب الذي يتم جمعه لدى مديرية الزراعة على الفقراء، وأن تقوم الحكومة، وعبر التنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية بتوزيع كابونات عليهم لشراء الوقود بأسعار تناسب دخولهم.
ويرى أحمد عيد أن عجز كثير من الأسر عن شراء وقود التدفئة وتوجههم لشراء الحطب والجفت، تسبب بارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن سعر طن الحطب يصل في هذه الأوقات قبيل فصل الشتاء من كل عام ما بين 130-150 دينارا، فيما يباع سعر طن الجفت الذي أصبح غير متوفر الآن، بسعر يتراوح ما بين 80-100 دينار.
واقترح بأن تشجع الحكومة وتفتح المجال للتجار الراغبين باستيراد الأحطاب من الخارج وبيعها في المحال التجارية، لأن هذا القرار سيساهم في خفض أسعار الأحطاب، والقضاء على ظاهرة التعدي على أشجار الغابات بهدف المتاجرة بها، ما يضمن أن تبقى أسعارها منخفضة، ويحد من الاعتداء على الغابات من مافيات التحطيب، وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة.
ويؤكد الناشط يوسف المومني، أن الشتاء يمتد في عجلون لخمسة أشهر، ما يجعل الأسرة تحتاج بالمتوسط إلى زهاء ألف دينار لتوفير التدفئة طيلة أيام الشتاء التي تكون خلالها درجات الحرارة منخفضة جدا، لا سيما في المناطق المرتفعة، كاشتفينا ورأس منيف وصخرة وعبين وسامتا.
وأكد أن هذا الحال يرتب عبئا إضافيا على كثير من الأسر الفقيرة، لاسيما مع ارتفاع أسعار الحطب والجفت التي كانت تلجأ إليها في سنوات سابقة لانخفاض أسعارها أو الحصول عليها بالمجان.
ووفق تقديرات رسمية بيئية، فإن التدفئة بمواقد الحطب أصبحت إحدى الوسائل الرئيسة التي يعتمد عليها الكثير من السكان داخل المحافظة، بحيث يقدرها الخبراء بزهاء 40 % من المنازل في المحافظة التي أصبحت تعتمد في تدفئتها على المواقد ذات الاحتراق الخارجي كمواقد الحطب والجفت.
وحذر الناشط البيئي المهندس خالد عنانزة من خطورة الأثر البيئي لتلك المواقد في حال اضطرت الأسر الفقيرة إلى استخدام مواد كالملابس والبلاستيك والإطارات التالفة وأي مادة مجانية قابلة للاشتعال تجد طريقها إلى مدافئ الحطب، ما يتسبب بانبعاث روائح كريهة وسامة وضارة بالبيئة، مؤكدا أن ما يدفع السكان إلى مثل هذه الممارسات هو برودة الطقس خلال الشتاء في المحافظة، وعدم قدرة الكثير منهم على شراء المشتقات النفطية.
وأوضح العنانزة أن خطورة استخدام النفايات المنزلية من المواد البلاستيكية والبولسترين والألبسة وغيرها الكثير لأغراض التدفئة يؤثر سلبا على البيئة وبالتالي على الإنسان نفسه، إضافة إلى الحيوان والنبات؛ إذ إن الأدخنة الناجمة عن احتراق هذه المخلفات تعد سامة ويمكن لها أن تتسرب إلى داخل المنزل، خصوصا من المواقد ذات المصنعية السيئة، كما أنها تلوث الهواء بمواد كيماوية، وبالتالي تساقط أمطار ملوثة، مؤكدا أنه لا بد من إيجاد حلول لهذه الظاهرة المتزايدة.
من جهته، يؤكد مدير البيئة في محافظة عجلون الدكتور مشعل الفواز، أن استعمال مخلفات المنزل البلاستيكية في التدفئة وما تحويه من أكياس نايلون، وقيام بعض العائلات بقص "كاوتشوك" إطارات السيارات القديمة ووضع الأحذية القديمة، وملابس الصوف والنايلون والبوليستر يعد خطيرا جدا على الصحة والبيئة، موضحا أن هذه المواد سريعة الاشتعال، بحيث تزيد من حرارة التدفئة بالداخل، وعند خروجها من درجة حرارة عالية عن طريق مخارج التدفئة (البواري) إلى الخارج، حيث درجات الحرارة المنخفضة جدا فإن هذه الأدخنة والأبخرة تتحول إلى غازات سامة أو إلى غازات أبخرة أو جزيئات صلبة ذات أحجام مختلفة منتشرة في الهواء، مؤكدا أن هذه المواد سوف تؤثر على البيئة الخارجية للمنزل وعلى الإنسان والحيوان القريب من هذه الأبخرة.
وأكد الفواز أنه لا توجد جهة رقابية لديها القدرة على متابعة تلك المواقد التي تستخدم الأحطاب أو المواد الخطرة على البيئة، مقرا بوجود العديد من تلك الممارسات الخاطئة لدى الكثير من السكان، خصوصا في القرى النائية.
وتشير إحصاءات "الزراعة" إلى أن نسبة الغابات في محافظة عجلون تشكل ثلث مناطق المحافظة البالغة مساحتها 419 كيلومترا مربعا، إضافة إلى آلاف الدونمات من المساحات الزراعية الخضراء المغطاة بالأشجار المثمرة والنباتات، حيث تتركز الأشجار الحرجية بشكل واسع في أراضي عجلون ومناطق اشتفينا وعنجرة وكفرنجة وغابات السوس ومناطق عرجان والشفا.
بدوره بين مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي، أن كميات الأحطاب التي يتم جمعها من مخلفات الإنشاءات الحكومية والحرائق، أو ضبطها من قبل مراقبي الحراج وعمال الحماية في مناطق مختلفة وصل متوسطها في سنوات سابقة إلى زهاء 400 طن، بحيث كان يتم بيعها بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود من أبناء المحافظة، وللمستفيدين من صندوق المعونة، مشيرا إلى تراجعها العام الحالي بسبب زيادة الرقابة وانخفاض الحرائق، مؤكدا أن أي كميات ستتوفر لدي محطة حراج اشتفينا، سيجري عليها ما جرى في مواسم سابقة.

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