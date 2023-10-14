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4 مراحل

10/14/2023 11:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل بالعلا، بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة 150 فارساً وفارسة، الذين يسعون للظفر بكأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل على مسافته 100 كم، على أربع مراحل.

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