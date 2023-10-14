4 مراحل
التاريخ
10/14/2023 11:18:34 PM
(MENAFN
- Al Watan) انطلق سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل بالعلا، بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة 150 فارساً وفارسة، الذين يسعون للظفر بكأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل على مسافته 100 كم، على أربع مراحل.
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