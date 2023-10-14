كوزمين يختبر لاعبيه بودية محايل
التاريخ
10/14/2023 11:18:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختبر مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، جهوزية لاعبيه خلال فترة التوقف الحالية، بخوض مباراة ودية أمام نظيره محايل، سعى خلالها إلى تجربة عدد من العناصر التي لم تجد فرصتها.
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