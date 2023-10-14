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كوزمين يختبر لاعبيه بودية محايل

10/14/2023 11:18:33 PM
(MENAFN- Al Watan) اختبر مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، جهوزية لاعبيه خلال فترة التوقف الحالية، بخوض مباراة ودية أمام نظيره محايل، سعى خلالها إلى تجربة عدد من العناصر التي لم تجد فرصتها.

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