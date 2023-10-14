الفتح يسيطر على الطاولة

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت منافسات المرحلة الثانية والدور الأول لأندية الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، لفئات الشباب والناشئين والبراعم، لكرة الطاولة ضمن الموسم الحالي، بعد 3 أيام حافلة بالإثارة والندية خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ14 من أكتوبر الجاري، التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وشهدت درجات الدوري الممتاز سيطرة الفتح الذي استطاع أن يتصدر في درجات الشباب والناشئين والبراعم، وسط ملاحقة ومنافسة واضحة من أندية الاتحاد ومضر في درجة الناشئين، ومضر والخليج في درجة الشباب، والاتحاد والحمادة في درجة البراعم، وسط تنافس كبير وتقارب على مستوى النقاط يجعل الإثارة مستمرة في المرحلتين القادمتين.
وفي درجات دوري الدرجة الأولى، شهدت فئة الشباب صدارة الصفا وسط ملاحقة من أندية الهداية واليرموك، وفي فئة الناشئين بلغ الشباب المرتبة الأولى مع منافسة واضحة من أندية القادسية والخليج، أما في درجة البراعم حل الخليج أولًا والنهضة ثانيًا وعكاظ ثالثًا من أصل 5 أندية مشاركة في الدوري.
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