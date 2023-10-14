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الفتح يسيطر على الطاولة

10/14/2023 11:18:33 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت منافسات المرحلة الثانية والدور الأول لأندية الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، لفئات الشباب والناشئين والبراعم، لكرة الطاولة ضمن الموسم الحالي، بعد 3 أيام حافلة بالإثارة والندية خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ14 من أكتوبر الجاري، التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وشهدت درجات الدوري الممتاز سيطرة الفتح الذي استطاع أن يتصدر في درجات الشباب والناشئين والبراعم، وسط ملاحقة ومنافسة واضحة من أندية الاتحاد ومضر في درجة الناشئين، ومضر والخليج في درجة الشباب، والاتحاد والحمادة في درجة البراعم، وسط تنافس كبير وتقارب على مستوى النقاط يجعل الإثارة مستمرة في المرحلتين القادمتين.
وفي درجات دوري الدرجة الأولى، شهدت فئة الشباب صدارة الصفا وسط ملاحقة من أندية الهداية واليرموك، وفي فئة الناشئين بلغ الشباب المرتبة الأولى مع منافسة واضحة من أندية القادسية والخليج، أما في درجة البراعم حل الخليج أولًا والنهضة ثانيًا وعكاظ ثالثًا من أصل 5 أندية مشاركة في الدوري.

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