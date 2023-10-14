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برنامج علاجي لقائد الوحدة

10/14/2023 11:18:33 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل قائد الوحدة، وليد باخشوين، برنامجه العلاجي الذي يخضع له بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، قبل أن يبدأ مرحلة التأهيل ودخول التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة الأهلي السبت المقبل.

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