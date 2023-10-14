برنامج علاجي لقائد الوحدة

برنامج علاجي لقائد الوحدة
التاريخ
10/14/2023 11:18:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل قائد الوحدة، وليد باخشوين، برنامجه العلاجي الذي يخضع له بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، قبل أن يبدأ مرحلة التأهيل ودخول التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة الأهلي السبت المقبل.
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